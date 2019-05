La colombiana Marcela Sánchez explota su arte en Guatemala

Marcela Sánchez, artista colombiana y emprendedora quien vive en Guatemala presentará sus nuevas propuestas en chaquetas, accesorios y su propuesta artística. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Marcela Sánchez es una mujer multifacética y con un estilo personal que marca su propio camino inspirado en la energía positiva y en detalles inundados de color, naturaleza y formas.

La cultura, la moda y el arte reunidos en su trabajo. Es una periodista colombiana que cambió su rumbo, nació en Bogotá y vivió la moda desde niña, así que en plena adolescencia empezó a hacer regalos como pulseras de amistad para sus amigas más cercanas, pero era un pasatiempo con el que quería demostrar cariño a la gente que le rodeaba.

Después de una separación sentimental su vida se transformó y empezó a encontrar otras maneras de expresarse. Sus accesorios empezaron a venderse, así que pensó en por qué no darle vida a su propio negocio y a sus creaciones.

“Desde el principio estaba enfocada en el arte y estoy consciente que de todo lo que se crea debe llevar una buena energía”, agrega Sánchez. Es por eso que siempre hay música en su taller, en el que se trabajo bajo ritmos colombianos y otros que alegren el día.

Actualmente tiene nueve puntos de ventas en diferentes lugares de Guatemala y también está en negociaciones para abrir el primero en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, ha creado una amplia variedad de piezas artesanales e inspiradas en los ancestros, decoradas a mano y con elementos de la naturaleza.

La mayoría resultan místicas y espirituales por las temáticas que aborda y elementos que van desde un rosario, una medalla de San Benito, las energías del mundo, hasta el hilo rojo que se basa en que las personas que están unidas por él están destinadas a amarse sin importar que este cordón mágico se enrede o se estire.

En este camino en el 2016 presentó su colección con el nombre de Amuleto y Talismán y después hizo una segunda propuesta llamada Arte y Milagro.

Un paso más allá

En 2015 empezó a estudiar pintura y dibujo. Nunca antes lo había hecho ni sabía que tenía la habilidad para plasmar sus ideas en un lienzo.

Durante estos años ha a aprendido algunas técnicas que incluyen acrílico, óleo y una combinación de otras que han dado sus frutos en piezas de vestuario originales, accesorios y también en cuadros con diferentes temáticas, a veces surrealistas.

“Este paso me permitió descubrir que uno tiene capacidades y virtudes que no crees hasta que los haces reales y pierdes el miedo a fallar, o a que te critiquen…mientras me dedico al arte, lo disfruto y me tranquiliza, me da paz”, agrega la diseñadora.

En el taller de la artista trabajan seis mujeres provenientes de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, como una propuesta de impulsar el emprendimiento, esto con el objetivo de impulsar el crecimiento de las mujeres guatemaltecas, en especial cuando ellas son cabezas de hogar,dice la artista.

La inspiración viene en distintos momentos, incluso cuando está trabajando, así que lo plasma en bocetos de inmediato y luego busca los espacios para transformarlos.

La sorpresa ha dado como resultado que en estos años cuenta con una colección en la que integra su arte y la moda, en la que emplea artes mixtas en las que añade piedras, telas, plumas o materiales que dan la sensación de piezas 3D.

Su propuesta se inspira en los ancestros, tiene accesorios y prendas como chaquetas o diferentes prendas que también quieren ser parte del Slow Fashion. Esta corriente está enfocada en no hacer alta producción sino algo más exclusivo, así como preferir productos artesanales, expresa la artista nacida en julio de 1974.

El próximo jueves 30 de mayo tendrá la presentación de su nueva marca llamada By Marcela Sánchez, en el Centro Comercial Avia, ubicado en ella 12 calle 2-25 zona 10, 3er. nivel. Ese día estará en exposición Salto Cuántico y su nueva colección. La entrada es por invitación y para solicitar asistir puede entrar en su Instagram y enviar mensaje privado (cupo limitado).

En la exposición se tendrán cerca de 10 u 11 cuadros más piezas como chaquetas y accesorios, algunos inspirados en el famoso ojo turco, que según las creencias es un amuleto que se utiliza para proteger del mal de ojo. Una superstición en la que se cree que una persona podría provocar daño a otra solo con una mirada y el amuleto ayudaría a que esto no suceda.

Marcela además de ser periodista ha estudiado mercadeo y por el momento como emprendedora es quien impulsa su marca y redes sociales, pronto tendrá una nueva fecha para exponer sus obras.

