París regresa a la pasarela con medio centenar de desfiles presenciales

Las grandes casas de moda liderarán el calendario, organizado por la Federación de Alta Costura y Moda, que se ocupa también de organizar los desfiles de moda hombre y Alta Costura.

En el Prêt-à-porter femenino, este lunes será el turno de Off-White, la firma del diseñador Virgil Abloh, fallecido en noviembre con 41 años, tras haber estado varios años combatiendo en secreto un agresivo cáncer.

El estadounidense, amigo de Kanye West y otros conocidos raperos, había alcanzado la cumbre siendo nombrado en 2018 director creativo de la firma masculina de Louis Vuitton. El lunes, Off-White presentará su primer desfile tras la muerte de su fundador.

El martes, la pasarela acogerá las colecciones otoño-invierno 2022/23 de Christian Dior y Saint Laurent, seguidas el miércoles de Courrèges, Rochas y la joven marca danesa Cecilie Bahnsen, una de las promesas internacionales de los últimos años.

Desfilará el jueves Chloé, con la uruguaya Gabriela Hearst, diseñadora creativa, al frente de la reconversión verde de la marca; Rick Owens e Isabel Marant.

