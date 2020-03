Ocho grandes personajes femeninos de videojuegos

Aloy, protagonista de "Horizon Zero Dawn".

“Los videojuegos son cosa de chicos”. Una frase que, a pesar de estar en 2020, para algunas jóvenes no es tan lejana: “a mí misma me dijeron de adolescente que ‘ninguna chica vale para jugar’, e incluso ahora, de adolescente, echo en falta más cambios”, dice a Efe Nuria, una joven “gamer” que se autodefine como feminista.

Y es que, contrario a lo que se piensa, las chicas no solo juegan, sino que reclaman una perspectiva más feminista e igualitaria en el mundo de los videojuegos como, por ejemplo, con más personajes femeninos diversos que puedan servir de referente, rompan los roles de género, o ayuden a mejorar la inclusividad.

Por eso, en plena época de reivindicaciones, he aquí una lista de heroínas que han dejado huella a través de algunos de los títulos de videojuegos más conocidos.

Aloy

La protagonista de “Horizon Zero Dawn” (2017) es una heroína creada en esta época pero, no por ello, fue recibida sin discriminaciones. Y es que fueron muchos los que criticaron que este personaje femenino no fuera lo suficientemente atractiva, tildándola de fea al no tener un aspecto sexualizado.

Sin embargo, Aloy se ha convertido en todo un referente como personaje principal de una historia postapocalíptica en un videojuego de acción y aventura.

Es hábil y fuerte pero, además , pese a proceder de una tribu matriarcal, es una marginada que tiene que sobrevivir y abrirse camino comprendiendo la cruda sociedad que le rodea.

Chun-Li

De una época muy anterior procede esta agente secreta de la Interpol, considerada por muchos como “la mejor luchadora del mundo”.

Y es que Chun-Li fue uno de los primeros personajes femeninos en el género de los videojuegos de lucha y, concretamente, la primera mujer de la saga “Street Fighter”.

Con su aparición en la segunda entrega de la franquicia, demostró que era una combatiente tan válida como los héroes masculinos y, a día de hoy, es una de las protagonistas icónicas de la saga, junto a otros muy queridos como Ryu y Ken.

Gracias a su irrupción, abrió camino a que terminasen siendo muchas más las luchadoras disponibles en este tipo de juegos.

Tracer

Si bien el videojuego “Overwatch” (2016) está lleno de personajes femeninos empoderados e interesantes, “Tracer” es prácticamente la imagen del título.

Y es que, ya desde el trailer, apuntó maneras como una de las protagonistas más indiscutibles de la saga, que pronto dio el salto a otro título de la compañía Blizzard, el “Heroes of The Storm” (fue el primer personaje de “Overwatch” en aparecer en este otro juego).

Pero, además, los cómics sobre el videojuego desvelaron que Tracer (cuyo nombre real es Lena Oxton), es también lesbiana. Un hecho que sirvió para que recibiera ciertas críticas, pero todavía una mejor acogida por parte de la comunidad LGTB y feminista.

Lara Croft

La saga “Tomb Raider” es una de las más antiguas con una protagonista femenina. Ella era (y es) Lara Croft, una aventura valiente y prácticamente imbatible. Por algo ostenta el récord Guinness como “la heroína más exitosa de los videojuegos”.

Su apariencia fue un referente para las “gamers” femeninas de aquellos tiempos, a pesar de que las limitaciones gráficas, que estaban muy enfocadas al público habitual de los videojuegos, mayormente masculino.

Cuando la saga recibió un “reboot” con el que reinventarse aprovechando las nuevas tecnologías, también Lara renació, convertida en un personaje más rico en matices y con una vestimenta más acorde a las circunstancias y clima de los momentos de la historia. Esta exploradora es hoy más referente incluso que antaño.

Ellie

Esta jovencita, protagonista de la saga “The Last of Us” (2013), llegó al corazón de las jugadoras y es uno de los personajes más queridos del mundo de los videojuegos. ¿La razón? Un arco dramático complejo, una evolución y desarrollo llenos de escenas memorables, y una naturaleza humana y creíble.

Además, en el trailer de la segunda entrega, mostrado en el evento E3 2018, una Ellie ya no tan niña, se mostraba como una chica valiente y decidida, convertida en referente importante para el colectivo LGTBI, al compartir un beso con otra joven de la saga llamada Dina.

Cynthia

La saga Pokémon, con tantos años en sus espaldas, ha ido evolucionando en cuanto a la inclusividad con el paso del tiempo.

Aunque desde el principio existieran entrenadoras y algunas ocupasen puestos de líderes de gimnasio o miembros de la élite en la liga, no fue hasta “Pokémon Cristal” (2000) en que se pudo elegir un personaje femenino para protagonizar una aventura.

Otro de los grandes momentos fue cuando, en los juegos “Pokémon Diamante y Perla” (2006) y en la entrega especial, “Pokémon Platino” (2008), hubo por primera vez una Campeona de la Liga Pokémon, a la que el protagonista debería enfrentarse para arrebatarle el título, dado que los campeones de las sagas anteriores siempre habían sido personajes masculinos.

Se trataba de Cynthia, un personaje con el que el jugador interactuaba varias veces a lo largo de la aventura.

Esta chica ha aparecido en varias entregas más, como la del reciente juego para teléfonos móviles, “Pokémon Masters” (2019) o, anteriormente, en “Pokémon Negro y Blanco” (2010) donde, como curiosidad, en su casa recibía a varias líderes femeninas de gimnasio.

Senua

La protagonista de “Hellblade: Senua’s Sacrifice” (2017) no suele faltar en esta lista. Y es que, al igual que en el caso de Aloy, se trata de un personaje cuya estética no busca agradar ni representar los cánones; aunque su historia, personalidad, y lo que representa, no tienen nada que ver con la protagonista de “Horizon Zero Dawn”.

Se trata de la historia de “Hellblade: Senua’s Sacrifice”, una aventura de terror psicológico, fantasía y mitología nórdicas.

En ella se ofrece un viaje al fondo de la psique de una heroína con esquizofrenia. Una apuesta arriesgada que, sin embargo, fue alabada por la crítica al considerar que se trataba de una de las representaciones más dignas sobre este tipo de temas.

Samus Aran

Puede que su nombre e imagen no sean las primeras que vienen a la cabeza, teniendo en cuenta la popularidad de todas las heroínas ya mencionadas, sin embargo, muchas de ellas le deben a Samus Aran los cimientos de un camino que todas han ido construyendo y recorriendo después.

Y es que cuando, en 1986, el primer juego de la saga “Metroid” vio la luz, fue una sorpresa para muchos jugadores el hecho de que, al final de la historia, bajo la armadura cibernética del personaje protagonista con el que habían recorrido la galaxia y salvado al universo… Se escondiera una mujer.

Una revelación que solo obtenían aquellos que lograran terminar el juego en menos de una hora, pues eran recompensados con una escena en la que Samus se quitaba el traje y desvelaba su rostro.

Samus Aran fue, por tanto, una de las primeras mujeres en protagonizar un vídeojuego, y más aún, uno de aventuras y acción, en un universo de pura ciencia ficción.

Quizás por ello o por su propio carisma y el cariño hacia la saga, ha formado parte de los personajes de la serie “Super Smash Bros” , unos títulos en los que los jugadores combaten usando a personajes de las diferentes sagas de Nintendo.