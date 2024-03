La Semana Santa es una temporada importante para la religión católica, ya que durante este periodo solemne se conmemora el Triduo Pascual, lo que hace referencia a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

La Cuaresma es el tiempo que precede a la Semana Santa, es la etapa de preparación y bíblicamente hace referencia a los 40 días que Jesús estuvo en el desierto antes de ser condenado a muerte.

Para los católicos esta es una época de reflexión, austeridad, abstinencia, ayuno y oración.

Bíblicamente la Semana Santa inicia el Domingo de Ramos. Ese día, los católicos conmemoran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

El Jueves Santo se celebra la última cena de Jesús con sus discípulos, su oración en el huerto y se rememora cuando lo arrestan en Getsemaní

El Viernes Santo se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús.

¿Comer carne en Semana Santa?

Durante todos los viernes de Cuaresma y Semana Santa los católicos se abstienen de comer carne roja, celebran un vía crucis y se consideran periodos de ayuno y oración. Pero, ¿la iglesia católica prohíbe la ingesta de carnes rojas? ¿Lo dice la Biblia?

El Fray Juan Carlos Andujar Garces, párroco de la iglesia San Nicolás de Tolentino, comenta que el ayuno, la ofrenda, la abstinencia y la oración son prácticas que ayudan a los católicos a crecer en voluntad y fortalecer la relación con Dios, renunciando a algo que para las personas es significativo, “es como negarme un lujo para ser más solidario con los demás. Es un gesto que me acerca a Dios porque lo hago por amor a él y me acerca al hermano porque lo convierto en un acto de solidaridad”, comenta.

La biblia como tal, no establece que no se debe de comer carne roja. Andujar Garces menciona que esta tradición se remonta a la época feudal a finales del siglo III e inicios del siglo IV. “En esta época el comer carne era muy lujoso. Al no haber electricidad y métodos de refrigeración al matar un animal debía consumirse o repartirse y era un lujo que no todos se podían dar, por lo tanto, se invita a la comunidad a tener ese gesto de sobriedad y abstinencia y dejar de hacerlo, buscando la manera de comer algo más económico. Y ese ahorro transformarlo en limosna y ser solidario con los pobres”, comenta.

El párroco menciona que este ayuno no es para hacer dieta, ya que debe ser un tiempo de reflexión. “Con la oración me acerco a Dios, con el ayuno acercarme a mí mismo haciéndome consciente de mi hambre y mi debilidad y pidiéndole ayuda a él -Dios- para poder cumplir con el sacrificio propuesto”, explica.

No comer carne durante este época es sinónimo de mostrar un sacrificio ante Jesús. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Qué días en Semana Santa no se come carne

En general los días que no se debe comer carne son Viernes de Dolores y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección finaliza esta limitación. “Nos abstenemos de comer carne porque Cristo murió un Viernes Santo y reconociendo su pasión y muerte dejamos de consumir la carne como diciendo 'me hago partícipe de la muerte de Cristo, reconociéndola'", comenta Andujar Garces.

Sin embargo, para muchos católicos esta tradición se extiende a todos los viernes de cuaresma como un sacrificio para la preparación al camino de la Semana Santa.

El párroco comenta que “no tiene sentido dejar de comer carne un viernes y el sábado comerse la carne que no se ingirió el viernes y la que toca el sábado. Se perdería el sentido espiritual. Los católicos evitamos comer carne como un gesto para agradar a Dios y acercarnos también al hermano”, dice.

Otra creencia por la cual se evita comer carne en esta temporada es la de los antiguos cristianos en donde relacionaban la carne roja a la lujuria y la ostentación o un símbolo de riqueza. Entonces el no comerla es sinónimo de mostrar un sacrificio ante Jesús.

Algunos católicos sustituyen la ingesta de carnes rojas con el pescado o los mariscos en referencia al milagro de la multiplicación de panes y pescados que hizo Jesús. Sin embargo, para Andujar Garces, “lo conveniente sería que dejemos de comer carne los viernes, pero lo sustituyamos por algo más económico y ese ahorro transfórmalo en limosna y solidaridad con los demás, ya que en la actualidad el pescado es incluso más caro que la carne", finaliza.