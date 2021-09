Piezas arqueológicas de Guatemala llegaron al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

La cartera ministerial dio a conocer que a la estela se le sumarán en noviembre del próximo año 70 piezas prehispánicas para la muestra Lives of the gods: Divinity in Maya Art.

La Estela 24, proveniente del sitio arqueológico Naranjo-Sa’al —ubicado en Petén— tiene tallada la figura de Wak Chanil Ajau —conocida también como la Reina Seis Cielo—.

Su figura destaca puesto que tuvo vínculos con linajes de los reinos de Tikal y Dos Pilas, algo que la convierte en un “foco importante para comprender el papel de las mujeres mayas como madres, esposas y gobernantes en el turbulento panorama político del Clásico Tardío Maya”, afirmó James A. Doyle del Met en su investigación Señora Seis Cielo y la definición del espacio ritual en Naranjo.

La noticia que dio a conocer el traslado de las piezas subrayó que, por otro lado, el Dintel III y el Trono I —ambas nativas del sitio arqueológico Piedras Negras (ubicado en Petén), donde estuvo la ciudad maya Yokib’— serán sometidas a un proceso de documentación técnica y científica con tecnología “avanzada para la conservación” en el Met.

Se estipula liberar agregados de cemento y hierro que fueron utilizados en la década de 1930 para la restauración de las piezas, luego de que fueran descubiertas. Además, se planea intervenir y diseñar un nuevo sistema de instalación para que se mejore la exhibición de las piezas en el Munae.

El comunicado establece que las piezas serán restauradas entre el 2 de septiembre de este año y el 30 de octubre del 2022. El MCD establece que “Guatemala no cuenta con la tecnología que tiene el Met para el proceso de restauración”.

Por esa razón las autoridades del Ministerio de Cultura iniciaron un proceso de planificación para la creación de un laboratorio científico nacional de Patrimonio.

El mismo contará con la tecnología de punta para la intervención especializada de las piezas que se resguardan en los diferentes museos del país.

Cuestionan proceso

Luego de ser publicada la noticia, algunas organizaciones indígenas y la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso, manifestaron su desacuerdo con el traslado de las piezas arqueológicas a Nueva York.

Según diputados, el 25 de agosto solicitaron en las instalaciones del Munae, la documentación referente al traslado. Los funcionarios y organizaciones solicitaron además la evaluación preliminar de las piezas realizada en el país por parte de la entidad que las intervendrá en el extranjero y el proyecto de restauración elaborado por la entidad que busca realizar el procedimiento.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York Fue fundado en 1870. Sus orígenes se remiten 1866 en París, Francia, cuando un grupo de estadounidenses acordó crear una "institución nacional y galería de arte" para llevar el arte y la educación artística al pueblo estadounidense. Hasta la actualidad presenta más de 5 mil años de arte proveniente de todo el mundo distribuido en 19 colecciones de temas distintos entre ellas, arte decorativo estadounidense, arte del Oriente Próximo Antiguo, arte asiático, pintura europea, arte medieval, esculturas, dibujos, grabados y fotografía.

El 30 de agosto, el MCD emitió un comunicado que secunda lo mencionado en el Acuerdo Ministerial número 721-2003 donde se menciona que los bienes muebles arqueológicos Dintel III y Trono I de Piedras Negras, “tienen prohibición para su exportación temporal con fines de exposición internacional”, pero que “dicha prohibición no limita que tales bienes culturales puedan exportarse para su conservación y restauración”.

Se contactó al Ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, para preguntarle del convenio entre el MCD y el Met, pero respondió que se debía contactar al vocero de la cartera ministerial. Luego de contactarle así como a su equipo de comunicación en referencia al tema, no se recibió información.

A través del equipo de comunicación de la cartera se enviaron desde el 30 de agosto preguntas dirigidas al Ministro referentes al proceso de restauración y a los cuestionamientos emitidos por diputados y entidades indígenas. Al cierre de esta nota no se tenía aún ninguna respuesta.

Restauración

Sin duda alguna, la pieza más emblemática de las tres es el Trono de Piedras Negras, considerado como una obra maestra del arte maya clásico.

Fue labrado con notable destreza a finales del siglo VIII por encargo del gobernante K’inich Yat Ahk II para enaltecer su poder al frente del reino de Yok’ib, antiguo nombre de Piedra Negras. Dicho asiento real habría estado en uno de los palacios de aquella ciudad a la orilla del río Usumacinta.

Cuando triunfó un ataque perpetrado por la ciudad rival de Yaxchilán en el año 808, dicho trono fue despedazado, como símbolo de la derrota.

En el siglo XX fue localizado por arqueólogos y sus trozos fueron cuidadosamente recopilados para proceder posteriormente a su reconstrucción.

A pesar del daño sufrido, su belleza y calidad de tallado deslumbran a todo observador. Es por ello que el Museo Met de Nueva York efectuará una exhaustiva restauración para acrecentar su esplendor.

A primera vista se puede ver a dos personajes que se miran entre sí. Pero al observar más detenidamente es posible distinguir que cada uno de ellos se encuentra en los ojos de una deidad de la montaña o “Witz”. Estos dos personajes podrían ser asociados con ancestros del propio K’inich Yat Ahk II.

El asiento y sus soportes tienen glifos que refieren sucesos históricos relacionados con la fundación de la ciudad que dominó el comercio proveniente desde el centro del actual Petén, a través del río La Pasión y el Usumacinta.

A la vista del público

La estela 24 se encuentra ya en el vestíbulo del Museo Metropolitano de Nueva York (Met). “Es una importante celebración de la cultura maya. Es un lugar muy relevante en la configuración general del Met ”, dijo Max Hollein, durante el acto de presentación de las piezas, al que acudió el ministro de Cultura de Guatemala, Felipe Aguilar.

En el siguiente interactivo podrá conocer más de las tres piezas que llegaron a Nueva York: