¿Qué es realmente la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial, o AI, en inglés (Artificial Intelligence), es una tecnología que permite que una computadora piense o actúe de una manera más “humana”. Al menos así es como se define en el diccionario moderno.

El problema es que oímos todos los días de su influencia en nuestro futuro, y no solo esto. Nueve de cada diez personas que trabajan con algún tipo de empresa relacionada con tech juran poseerla. Pero, ¿realmente qué es AI? ¿Quién posee la capacidad real de desarrollar este tipo de tecnología?, y más importante aún, ¿Cómo afecta esto nuestro futuro inmediato?

Para empezar debemos entender que este es un tipo de tecnología que en pocas palabras lo que hace es tomar información de su entorno, (cualquiera que sea), y decide cuál es la mejor respuesta al problema que esté solucionando en función de lo que aprende.

El término ‘inteligencia artificial’ se utilizó por primera vez en 1956. En la década de 1960, científicos estadounidenses enseñaban a las computadoras cómo imitar, o copiar, la toma de decisiones humanas. Esto se convirtió en una investigación sobre el “aprendizaje automático”, en el que se les enseñó a robots a aprender por sí mismos y recordar sus errores, en lugar de simplemente copiar, algo que conocemos hoy en día como machine learning.

Dicho esto, hoy en día los algoritmos juegan un papel vital en el aprendizaje automático, ya que ayudan a las computadoras y los robots a saber qué hacer según el aprendizaje que logren tener a medida de someterse a un mar de posibilidades rodeando una situación para cada vez entender cual es la forma más eficiente de abordar cualquier situación. De hecho cuando nos referimos a AI hoy en día esto tiene más que ver con las tendencias de lo que se conoce como deep learning.

El deep learning es un tipo de aprendizaje automático que entrena a una computadora para realizar tareas similares a las humanas, como reconocer el habla, identificar imágenes o hacer predicciones.

En lugar de organizar los datos para que se ejecuten a través de ecuaciones predefinidas, el deep learning establece parámetros básicos sobre los datos y entrena a la computadora para que aprenda por sí sola al reconocer patrones que utilizan muchas capas de procesamiento. Plataformas como Siri de Apple o Alexa de Amazon son grandes ejemplos de esto. No obstante ni si quiera las plataformas más avanzadas del mercado como estás son realmente AI.

Como bien lo dice el visionario digital Kevin Kelly, “no hay expertos en AI en este momento. Se gastan miles de millones de dólares; es un gran negocio, pero no hay expertos, en comparación con lo que sabremos dentro de 20 años. Así que estamos justo al comienzo del comienzo, estamos en la primera hora de todo esto … El producto de IA más popular en 20 años a partir de ahora, que todos usan, aún no se ha inventado. Eso significa que no llegas tarde”.

En conclusión la próxima vez que les vengan a vender soluciones basadas en AI o oigan al alguien alardear acerca de cómo va a cambiar el mundo tengan en cuenta que apenas empezamos a entender si quiera la envergadura de lo que esto puede llegar significar AI para nuestras vidas, y que ni siquiera compañías como Apple, Google o Amazon avaluadas en casi un trillón de dólares cada una han empezado a raspar la superficie de las posibilidades.

