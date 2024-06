A lo largo de la vida de una persona, se puede llegar a tener una innumerable cantidad de cosas, que, por un motivo u otro, se tiene que decidir entre deshacerse de ellas o guardarlas.

Esto no supondría un problema de no ser porque existen casos en donde las personas acumulan demasiados objetos en sus hogares, donde incluso puede llegar a ser una situación insostenible y que puede provocar consecuencias negativas en el nivel de calidad de vida.

Este problema, que según los expertos no tiene la atención que se merece, se deriva de varios factores psicológicos, emocionales y sociales, y que lamentablemente no es visible hasta que la situación se sale de control.

El psicólogo Carlos Carrera explica que existe un trastorno de acumulación, y este puede ser leve o grave dependiendo de la persona.

“Es importante mencionar que no se trata de una conducta que aparece de pronto, sino que es algo que se presenta a lo largo de la vida de una persona. Es muy común que veamos cuartos, armarios y espacios llenos de objetos que o no se volverán a utilizar o que directamente no funcionan”, explica Carrera.

El experto hace referencia a una frase que se escucha con frecuencia en este tipo de casos, y es la de “lo guardaré por si lo necesito más adelante”.

El síndrome de Diógenes se trata de un trastorno en donde la persona se aísla de su entorno, lo que provoca, además de problemas como depresión, también genera acumulación de objetos y una poca atención al cuidado personal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

“Realmente ese 'más adelante' nunca llega porque constantemente la persona obtiene nuevas cosas, y eso causa que la acumulación sea gradual, hasta niveles severos incluso peligrosos”, dice Carrera.

El psicólogo explica un fenómeno curioso derivado de esta situación, que es el denominado síndrome de Diógenes, que consiste en que la persona empieza a descuidar tanto su entorno que causa no solo una acumulación considerable de objetos, sino también un aislamiento social y el poco interés en su cuidado personal.

Causas

Hablar de las causas que provoca que las personas acumulen objetos supone mencionar factores psicológicos o emocionales que pueda tener la persona.

Kyra Calix Navas, organizadora profesional de objetos y creadora de InPlace, una consultoría que apoya a las personas a tener mejores espacios dentro de sus hogares y trabajo, explica que una de las causas más comunes es cuando la persona se encuentra en un proceso de transición de vida, como una mudanza.

Además, Navas dice que las personas tienden a guardar objetos por un valor sentimental, ya sea por una persona o porque dicho objeto les recuerda un momento específico de su vida, pero eso puede generar problemas de apego hacia el recuerdo que esos objetos dejan.

“Las personas se apegan a los objetos, pero en realidad es que se apegan al recuerdo que ese objeto trae para ellos, y eso provoca que haya dificultades para removerlo del hogar. Y entonces se entra como un ciclo de acumulación que incluso puede generar problemas como ansiedad o depresión”, dice Navas.

Carrera menciona que otros factores que provocan este tipo de actitudes tienen que ver con el perfeccionismo y con el miedo a la toma de decisiones.

“El perfeccionismo genera en las personas ansiedad y miedo a que se tome una decisión equivocada. Entonces uno no se deshace de sus cosas porque cree que en el futuro lo necesitará. Pero eso provoca efectos negativos emocionales, físicos, sociales y financieros”, dice Carrera.

Señales

Aunque pareciera que la acumulación de objetos solo le pasa a un pequeño grupo de personas, la realidad es que todos son propensos a tener este tipo de conductas en menor o mayor medida.

Lo importante, de acuerdo con Navas es poder identificar aquellas señales que indican acciones que promueven la acumulación de objetos.

“Lo primero es ver si a la persona le cuesta mucho deshacerse de cosas, incluso si no tienen un valor particular. Otra señal es cuando los objetos acumulados se empiezan a “desbordarse” en el hogar, y vemos por ejemplo cajas dentro de otras cajas y pilas de objetos en lugares que no corresponde”, dice Navas.

La experta indica que otra señal clara de que existe un problema con la acumulación es cuando, a la hora de deshacerse de algo, la persona inmediatamente piensa en alguna justificación para mantenerlo dentro de la casa.

Lo más importante, según los expertos, es darse cuenta que hay un problema con recopilar innumerables objetos en el hogar y empezar a hacer pequeñas acciones para mejorar gradualmente. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

“Hay casos incluso en donde las personas toman la decisión de deshacerse de muchas cosas, las ponen en bolsas de basura, las sacan y posteriormente vuelven a traerlas por miedo a perderlas”, afirma.

Por su parte, Carrera agrega que la acumulación incluso puede ser un tema cultural, al afirmar que este tipo de conducta puede pasarse de generación a generación, por lo que es importante identificarlo para poder “romper” con este hábito.

Soluciones

Ambos expertos afirman que, lo más importante que hay que hacer para dejar este tipo de conductas es darse cuenta de que se tiene un problema, para así empezar con pequeñas acciones que significan una mejora considerable no solo en el ambiente, sino en la salud mental.

“Tenemos que darnos cuenta de nuestra relación con las pertenencias, y que hay ocasiones que se les da un valor mucho más alto del que pudieran tener. Cuestionarnos también cuál es la resistencia que tenemos de separarnos de las cosas”, afirma Carrera.

Navas agrega que es importante accionar poco a poco y deshacerse de pequeñas cosas de forma gradual, en caso de que se presente una acumulación de objetos que pueda ser manejable.

En todo caso, si la persona tiene muchísimas dificultades para eliminar las cosas que no necesita, lo importante es pedir ayuda de familiares o amigos para iniciar con ese proceso de depuración.

“Tiene que ser una persona que respete las cosas de los demás y que respete el espacio de cada uno, porque ninguna persona puede llegar y decir que se botará todo. Las decisiones las toma la persona y tiene que estar lista para hacerlo, porque, además, depurar en un proceso cansado”, dice Navas.

Ahora, si la persona ha intentado con el proceso de depuración, pero no logra un progreso, ya sea por la cantidad de objetos o por dificultad de desapegarse de ellas, los expertos recomiendan ir con profesionales tanto del campo psicológico o quienes presentan sus servicios de limpieza o de organización de espacios.