Al cerebro no le gusta la mentira

Existe en el ambiente ese deseo, no siempre la necesidad por descubrir a los mentirosos, en algunos casos las personas prefieren no aventurarse en algo que sospechan, pero no quieren confirmar, por lo que eso podría representar en relaciones, sentimientos, negocios y en algunos casos desastres amorosos.

Esta materia ha sido abordada por investigadores y científicos que se han planteado la pregunta de cómo descubrir a aquellos que mienten. Disponemos de aportes, (Goffman, 1959; Ekman y Friesen, 1969, 1974; Zuckerman, DePaulo y Rosenthal, 1981, nos han conducido a pensar en la comunicación no verbal, estudiar gestos, como indicadores de mentira, que no son fáciles de controlar para el mentiroso. Siempre con el cuidado que se requiere, por las múltiples equivocaciones que se pueden dar. Por ello, siendo un factor muy importante, sigue siendo de mucho cuidado como único componente para determinar si una persona miente o no.