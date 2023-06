Al Pacino será padre de nuevo a los 83 años: las consecuencias de ser papá en la tercera edad y los riesgos que tendría el bebé

El actor Robert De Niro confirmó el pasado 8 de mayo que volvió a ser padre a los 79 años. Mientras que el protagonista de El Padrino, Al Pacino, tendrá a su cuarto hijo a los 83 años, según dio a conocer este 31 de mayo. La nueva paternidad de ambos actores de Hollywood activó otra vez el debate acerca de cuáles son las consecuencias de ser padre en la tercera edad.

Durante una entrevista para promocionar su nueva película, About my father, Roberto De Niro corrigió a la entrevistadora quien, hablando de la paternidad, hizo referencia a los seis hijos del actor, por lo que él dijo “siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”. Hasta el momento no se tienen detalles de quién es la madre de su nuevo hijo.