Así puede saldar sus deudas

Evitar las deudas es uno de los hábitos financieros que toda persona debe practicar. Luz Hernández, terapeuta integrativa avanzada y especialista en bioneuroemoción, considera que sí es posible salir de deudas, pero que las personas no hablan de ellas porque les da vergüenza. Existe una razón por la que caen en ellas y, mientras eso no se sane, seguirán perpetuando el ciclo del endeudamiento: adquieren deudas, se preocupan, pagan y vuelven a hacer una compra compulsiva para volverse a endeudar.

Hernández comenta que, a veces, este ciclo inicia luego de haber pasado un tiempo de mucha restricción económica. La persona se restringe, no gasta de más, genera un dinero extra, pero no lo usa para pagar la deuda, sino que lo gasta en algo que no pudo comprar durante el tiempo de restricción. Lo peor es que, en algunos caos, la deuda empeora. Entonces, primero se deben sanar las razones, las emociones, los eventos o los leves traumas que llevan a alguien a perpetuar este ciclo, porque al hacerlo, será más fácil organizar sus finanzas personales y hacer uso de instrumentos que permitan salir de deudas. Cuando se cambia el enfoque emocional, pagar las deudas se vuelve más sencillo.