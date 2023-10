Cáncer de mama: ¿Cuáles son los factores de riesgo?

El Dr. Walter García Gonzáles, jefe de la unidad de cirugía oncológica del Incan, explica que las según cifras del 2020, del Instituto de cancerología y hospital Fernando Del Valle S., el cáncer que más afecta a las mujeres, es el de cérvix, con un 31% y hay tendencia que suba al 34%, estimándose 482 casos. El segundo tipo de cáncer que se registra es el de mama, de 20 a 21%, que equivale a 293 casos por año.

“Uno de los factores de riesgo, que es inherente a la edad, es tener arriba de los 40 años. Hay un pico mayor y entre más temprano sea el cáncer de mama, mucho más agresivo es, ya que va a tender a ser familiar o hereditario”, asegura el oncólogo García.

Actualmente, ha aumentado el porcentaje, en menores de esa edad, y los carcinomas de mama que se han encontrado han incrementado entre un 15 y 18 por ciento.

Factores de riesgo ante el cáncer de mama

Edad: a mayor edad, mayor riesgo.

Historial familiar: especialmente hermana o madre que hayan padecido cáncer de mama (entre más familiares afectados más riesgo).

Menarquia temprana o menopausia muy tardía.

Primer embarazo a edad mayor o tener muy pocos hijos.

Exposición a estrógenos, consumo excesivo de alcohol o dietas muy altas en grasas.

Predisposición genética, entre otros factores.

¿Y qué riesgo hay si mamá tuvo cáncer?

Existe un incremento del riesgo en comparación de la población general, sin embargo, si se es portador de una predisposición genética misma que padezca la madre que ha padecido la enfermedad, este riesgo puede aumentar muchísimo más.

Si guardan ciertas características, es importante que se investigue si el cáncer es de origen hereditario, es decir, que sean portadoras de un gen de predisposición al cáncer, ya que si fuera así, hay que investigar a los hijos al ser mayores de edad para tomar las medidas de vigilancia pertinentes.

Incluso algunas veces, bajo un diálogo estricto, plantear los riesgos y beneficios, las personas sanas portadoras de un gen de predisposición, por ejemplo BRCA1 o BRCA2, pueden optar a procedimientos de reducción de riesgo que prevengan el cáncer, asegura el Dr. Villegas.

Investigación bajo la lupa

En el área de investigación de Invegem, se estudia la predisposición genética del cáncer de mama o cáncer hereditario. Es decir, investigamos en las personas que padecen la enfermedad si son portadoras de algún gen alterado que predisponga al cáncer de mama. Si existe esta predisposición genética es que se ha nacido con ella y lo más probable es que se haya heredado de la madre o del padre.

“Si uno nace con esta predisposición genética no es que se nazca con cáncer, solo se nace con una particular, predisposición de origen genético, es decir, el cáncer igualmente se desarrolla en muchos pacientes (no en todos) cuando se es adulto, aunque mucho depende de qué gen es el alterado”, añade el Dr. Villegas.

Los mayores avances en esta área que investigamos de cáncer hereditario es conocer más y más cómo es ese comportamiento genético que existe en las pacientes con cáncer de mama. Cuáles son los genes alterados, cuáles son las alteraciones específicas en los genes de mayor predisposición, y cómo afectan a la población guatemalteca con cáncer de mama.