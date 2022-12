¿Celebración segura? Siga estas recomendaciones para evitar enfermedades en las fiestas de fin de año

Consejos para unas vacaciones sin gérmenes

Ya sea que esté organizando una reunión pequeña o grande, visitando amigos o familiares, o celebrando en un lugar público, hay formas de hacerlo de forma segura y reducir la probabilidad de enfermarse.

1. Establezca límites saludables

Querrá establecer y administrar las expectativas para cualquier celebración navideña con anticipación. Si no se siente cómodo con el estado de vacunación de alguien, está bien abordar el tema y solicitar a sus visitantes que tengan las vacunas más recientes. Las pruebas de covid-19 en el hogar también han hecho que sea más fácil hacerse la prueba el día de cualquier evento solo para asegurarse de que está lo suficientemente bien como para asistir.

2. Pregunte a sus invitados sobre las alergias

Con tantos platos, puede ser fácil olvidar los diferentes ingredientes que se están utilizando, lo que hace que las personas con alergias alimentarias graves sean vulnerables a posibles reacciones alérgicas. Antes de organizar un evento, pregunte a sus invitados si tienen algún alérgeno. También puede imprimir las recetas que usa y dárselas a sus invitados como alternativa. Esto es especialmente útil si las almejas encuentran su camino en su relleno y simplemente olvida que pertenecen a la familia de los mariscos.

“Las alergias más comunes son el trigo, la soya, la leche, los mariscos y las nueces”, afirma la especialista. “Al consultar con sus invitados con sobre posibles alergias y preferencias alimentarias, puede evitar cualquier daño accidental”.

3. Separe sus carnes y verduras y siga rellenando a un lado

Para evitar la contaminación cruzada, rebane y corte en dados las carnes y las verduras por separado, utilizando diferentes cuchillos y tablas de cortar para cada una. Si tiene una cantidad limitada de cuchillos o tablas de cortar, lávelos con agua y jabón antes de moverlos entre las carnes y las verduras. Y si va a tener relleno, cocínelo solo en lugar de rellenarlo dentro de la carne.

4. Los platos emplatados son más seguros que un enfoque estilo buffet

Se necesita un poco más de preparación y trabajo, especialmente por parte del anfitrión, pero tener una sola persona que sirva los platos y sirva la comida es más seguro que hacer que todos obtengan sus propios platos de un buffet. Hacer esto limita la cantidad de personas que entran en contacto con los alimentos que comen todos, lo que a su vez limita la cantidad de gérmenes que se propagan entre la fiesta.

5. Si tiene una comida compartida o un buffet, no deje que la comida se quede afuera

Pero si planea tener un enfoque estilo buffet o una comida compartida donde todos traigan sus propios platos, mantenga la comida tapada mientras está afuera y no la deje afuera por más de dos horas.

6. Mantenga sus superficies limpias

Querrá mantener limpias superficies como mesas, mostradores y sillas usando productos de limpieza naturales o agua y jabón antes de que lleguen los invitados y después de que se vayan. Querrá hacer lo mismo antes y después de preparar la comida. Pero guarde las toallitas desinfectantes para la limpieza final para evitar mezclar vapores o contaminar su comida.

7. ¿Cuándo debería saltarse la celebración navideña?

Si no se siente bien o muestra signos o síntomas de alguna enfermedad, es mejor quedarse en casa y buscar tratamiento médico. Y si simplemente no lo siente y no quiere arriesgarse a asistir a una gran reunión, también está bien. Es importante tener en cuenta sus sentimientos, comodidad y responsabilidades al planificar las celebraciones.

Con información de Cleveland Clinic*