Cinco consejos de Bill Gates para mejorar las finanzas personales

Desde joven aprendió sobre la cultura del ahorro y el manejo de las finanzas y siempre que habla menciona la importancia de tener un fondo de emergencia. Él quería tener asegurado su nivel de vida y tenía los gastos de 12 meses de su empresa y si lo invertía lo hacía de manera que siempre pudiera disponer de esos fondos.

Uno de sus lemas es “ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista”. Afirma que es necesario combinar ambas visiones.

A la vez, en diversas conferencias Bill Gates siempre reafirma que el mejor consejo que puede dar es “invertir en educación”. En un discurso de graduación en Harvard en 2007 dijo que lo transformaron los años que estuvo en Harvard, hizo amistades y trabajó muchas ideas en un ambiente de mucha energía e inteligencia.

Pero en diversos foros también ha mencionado otros consejos de gran valor y utilidad.

Gates afirma que muchas veces sobreestimamos el cambio que ocurrirá en los siguientes dos años, pero subestimados lo que sucederá en 10. Por ello, más que ocuparnos del corto plazo, debemos tener la vista puesta en el largo plazo.

Pero hay algo más que hace Bill Gates, se nutre con buena literatura. En este mensaje que publicó recientemente en Twitter afirma: “Cuando pasé de @Microsoft a trabajar a tiempo completo en la @GatesFoundation, por fin tuve tiempo de aprender más sobre física, química, biología y otras ciencias. Así que busqué los mejores libros y leí todos los que pude”.

When I transitioned from @Microsoft to working full-time at the @GatesFoundation, I finally had the time to learn more about physics, chemistry, biology, and other sciences. So, I looked around for the best books and read as many of them as I could find. https://t.co/z2D5xGSeMj

— Bill Gates (@BillGates) April 4, 2023