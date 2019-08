¿Cómo ayudar a sus hijos a canalizar sus miedos?

(Foto Prensa Libre: Servicios).

Si usted está viviendo la paternidad o maternidad, seguramente su deseo más grande es que sus hijos sean felices, y puede que sus preocupaciones se centren en otros aspectos como la educación académica, que es importante, claro está, pero el bienestar de sus hijos va más allá de la faceta escolar. Para un buen vivir, no olvide que la educación emocional de sus hijos es igual de importante para su vida.

De acuerdo con un artículo publicado en Mind Ic, la educación emocional en un niño “es enseñarle a enfrentarse a los problemas que se presentan a lo largo de su vida de una manera adecuada”. Esto debe hacerse desde los primeros años de vida, pues debe aprovecharse la plasticidad de su cerebro.

Para Diego Guacajol, psicólogo clínico, es importante que un niño exprese sus emociones, pues, de esta manera, le será posible comunicarse mejor con otras personas. Esto también le servirá al niño a conocerse mejor y a tener una buena salud psicológica, para lo cual, “debe aprender a hablar, a expresar con los gestos y el tono de voz”, explica, y añade que es necesario el acompañamiento de los padres.

Los miedos de nuestros hijos

El acompañamiento de los padres implica que se les permita a los niños expresarse y enseñarles a regular sus emociones. “Los niños son seres humanos en crecimiento; toda aquella emoción que no se procesa o gestiona adecuadamente, tanto en niños como adultos, genera estrés y ansiedad”, agrega Berta Lida Barco Barrera, psicóloga clínica.

Por lo que, para una buena salud emocional, se necesita que los niños aprendan a expresarse, dice Guacajol. Sin embargo, el psicólogo clínico explica que normalmente se espera que un niño esté feliz todo el tiempo y, de esta manera, se le reprime y se le impide que externe otras emociones que no estén relacionadas con la felicidad. Lo adecuado es enseñarle a sentir distintas emociones y cómo expresarlas.

Cómo sabemos si nuestros hijos tienen miedo

Los niños se encuentran en las primeras etapas de vida y están aprendiendo a conocer el mundo por medio de sensaciones. A partir de experiencias externas, ellos podrían, como cualquier persona, desarrollar miedos. Estos podemos identificarlos a través de dos tipos de comportamiento, dice Guacajol: el aislamiento y la agresividad.

Según Guacajol, hay señales de alerta como cuando el niño no quiere acercarse a nadie y, muchas veces, al desconocer esta sensación y cómo comunicarla, no puede expresar lo que siente. Otra manera en que lo manifiestan es por medio de la agresividad, como una respuesta natural, como un mecanismo de defensa.

Es importante que recuerde que los miedos de los niños pueden ser desde la oscuridad (al no poder ver y no saber lo que ocurre en su alrededor), miedo al abandono (que se manifiesta en los primeros días de la escuela) y, en casos mucho más graves, cuando han sido víctimas de violación sexual. Es por esto que es muy importante prestar atención a sus hijos y, de ser necesario, acudir con psicólogos.

Cómo canalizar los miedos

Es importante que los padres recuerden que, a una edad temprana, “no es tan sencillo explicar a qué se le tiene miedo como en la etapa adulta”, dice Guacajol, por lo que recomienda que escuche atentamente para que sus hijos puedan expresarse, pues, al ser niños, ellos tienen su propia forma de comunicarse.

Asimismo, son las figuras de protección quienes deben enseñarles a los niños que ellos también pueden sentir miedo y que intenten explicar cómo es esta sensación, para que, mientras crezca, forme este concepto. “Es aquello que no te gusta, que sucede cuando te agitas”, ejemplifica el psicólogo.

El miedo a la oscuridad es muy común en los niños y esto se debe a que no saben qué hay a su alrededor. Una forma en que suelen manifestarlo, dado que no comprenden los que suceden ni lo que sienten, es que hay un monstruo en la oscuridad. Al explicarles qué es el miedo y al ayudarlos a externarlo, podrán afirmar que es la oscuridad lo que les provoca esa sensación, y no un monstruo.

Otro de los miedos es a ruidos muy fuertes “porque no están acostumbrados a esa estimulación”, agrega Guacajol.

Actividades

Además de hablar con ellos, de escucharlos y de hacerles saber que, como padres, también sienten miedos, otra forma de ayudarlos es por medio de actividades como el dibujo. Con su imaginación, los niños plasman sus miedos en papel y los colores podrían también tener algún significado.

Los juegos también son una buena forma de conocer las sensaciones y emociones de sus hijos, cuando estos se encuentran en etapas tempranas y no han aprendido a comunicarse totalmente. A través de la dramatización, los niños interpretan roles y explican lo que les sucede en un lenguaje que ellos entienden.

Enséñele a sentir el miedo

De acuerdo con Guacajol, es importante estimular a los niños con los miedos por medio de películas, lecturas breves y otros formatos “que le permitan tener ese contacto con el miedo, pero no a un nivel que un adulto podría manejar”, explica. Esto debe ser por medio de personajes agradables y así sean capaces de sentir distintas emociones y expresarlas.

