¿Cómo cuidar la piel y prevenir el envejecimiento?

Marco Gutiérrez —fundador de esta clínica— va más allá y asegura que desde los 18 o 19 años se debe empezar con un cuidado básico y tratamientos preventivos. “Ya que estamos bien desarrollados, podemos mejorar sin necesidad de una cirugía.”

Sin embargo, uno de los errores más comunes que la gente comete es no utilizar protector solar todos los días. El uso de este producto es de vital importancia puesto que, sumado a los hábitos poco saludables de vida, la radiación del sol es lo que produce las mayores afectaciones a la piel.

“Desde los cinco años de edad los papás deberían ponerle bloqueador solar a sus hijos”, resalta Marco.

La cuestión es que la mayoría de la gente no tiene el hábito de utilizarlo, cuando es el tratamiento antienvejecimiento y preventivo por excelencia.

A decir de Alejandro Parra otro de los errores es no usar productos que sean específicos para su tipo de piel o para las necesidades de cada paciente. ”Si no tienes la asesoría de un profesional puede que uses un producto de muy buena calidad, pero a tu tipo de piel no le va a dar ningún beneficio o, por el contrario, la va a perjudicar”.