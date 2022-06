¿Cómo elegir las prendas perfectas para regalarle a papá en su día?

¿Qué tal sorprender a papá con una prenda para que esté a la moda? ¿ Se le ocurre algo que no pueda fallar ?

La moda es subjetiva

Que el diseñador de alta costura Balenciaga haya mostrado en su colección unos zapatos deportivos de suela gruesa y pesada como yunque, no es indicativo para adquirir algo similar.

Independientemente del regalo que adquiera para él, asegúrese que se va a sentir a gusto, y que lo lucirá con orgullo.

Cada papá es diferente, el regalo que escoja dependerá mucho de su personalidad, edad y estilo de vida, por mencionar alguno de los factores a tomar en cuenta, al fin y al cabo “No hay reglas en la moda, solo indicadores y estilos”, asegura Raúl González, de Raúl y Raúl Couture.

Estilos y variedad

El Preppy es una combinación “sport chic” que mezcla el look casual, deportivo y elegante a la vez. Se ve representado por piezas clásicas como jackets, blazers, chaquetas cruzadas etc.

Como diría Javier Bolaños, diseñador y propietario de la Boutique de calzado artesanal Perera, “el Preppy es un estilo que agrupa el buen vestir”.

Hemos visto en años recientes como las pasarelas se han copado del estilo callejero Streetwear, no obstante, ahora ocurre una intersección entre ambas, explica el diseñador.

Esto representa una transición de estilos deportivos estrafalarios a atuendos más clásicos, como los Preppy.

Moda para ellos

Obsequiarle una camisa a papá suele ser una opción práctica, solo debe conocer su talla y cuello. En cambio si el objetivo es que esté a la última moda y cree que él es suficientemente audaz y extrovertido, se podría decantar por el naranja y el púrpura, que son lo más nuevo.

Raúl González, quien se dedica a la confección de vestuario personalizado para eventos formales insiste en que estos colores predominan este 2022.

A los hombres de tez morena, les recomienda usar una camisa blanca y en los días casuales es libre de utilizar ropa en colores variados. Hay que reservar los clásicos azules, negros y grises cuando se desee mostrar una imagen más formal.

Por otro lado, Bolaños argumenta que el hombre guatemalteco es conservador para vestir, por lo que no necesariamente usará todas las texturas y tonalidades de las prendas que vea en el escaparate, en otras palabras elija lo que visualice que pueda ser de su agrado y que combine con su tono de piel.

De la misma manera que funciona en las mujeres, hay un pequeño truco que puede ser útil para los caballeros, consiste en vestir monocromático, puesto que crea una silueta vertical y hará que gane estatura, y lo más importante, este estilo de vestir no falla, quien lo use siempre mostrará un look elegante.

En esta corriente, Raúl González defiende el monocromático para las ocasiones formales. Los fines de semana se pueden aprovechar para la paleta de colores que él prefiera, pero si va a asistir a una boda, graduación, coctel, etc. debe limitarse a vestir de un solo color.

González desaconseja el atuendo de camisa negra, pantalón negro y corbata rosa, roja u otro tono que rompa la armonía del vestuario.

Aunque vista de un solo color, es permitido utilizar un degradé, indica González. Por ejemplo un atuendo en tonos grises, o una combinación en verde olivo, corbata verde claro con zapatos café de cuero, harán que papá luzca una imagen elegante y sobria.

El calzado

Desde hace más de 4 años se ha extendido el uso de combinar zapatillas deportivas o tenis con cualquier prenda, ya sea para llevar con un pantalón casual o unos bermudas.

Algunas marcas han aprovechado esta tendencia para presentar nuevos modelos que se ajusten a estos parámetros, de modo que pueda andar en tenis sin que vaya a practicar algún deporte. Grandes diseñadores de alta costura, Christian Dior, Loewe y Valentino son solo algunos de los que han puesto en práctica esta moda cómoda y desenfadada.

A decir de Javier Bolaños, de Perera, así como los pantalones skinny van a reemplazarse por otros más holgados, también la moda informal tiende a desaparecer, el nuevo calzado tiene a ser más elegante, zapatos amarrados y botas siempre están presentes, aunque con suela gruesa y fuerte.

Regresan los mocasines, que habían sido relegados y si se preguntaba que iba a pasar con los tenis, le contamos que continúan, pero no con la potencia de años anteriores.