Se tiene la creencia que para crear un hábito se debe realizar una acción de manera rutinaria por 21 días. Durante este tiempo debemos disfrutar el proceso para que nos resulte placentero continuar haciéndolo. Sin embargo, cuando se trata de la lectura, encontrar un libro que nos enganche para formar este hábito en muchas ocasiones puede resultar particularmente difícil.

No todos los libros nos tienen que gustar y no siempre es indispensable completar una lectura. El secreto está en encontrar el género de literatura que realmente nos apasione y reconciliarnos con el hecho de que algo no nos gustó. “Se cree que uno debe tener motivación para hacer algo cuando inicia, pero realmente la motivación viene después, cuando comienzas a ver resultados”, menciona la escritora Anita Aldana, fundadora del club de lectura 30 Libros.

Aldana recomienda hacerse la pregunta: ¿Para qué quiero leer? Esta interrogante permitirá que en nuestra propia respuesta encontremos la motivación que nos ayude a no abandonar la lectura.

Cuestión de gustos

Historias, cuentos, novelas, crónicas, hay por montón, y encontrar un libro que verdaderamente nos enganche puede desencadenar incertidumbre para elegir el adecuado.

Aldana recomienda cuestionarnos sobre nuestros gustos para descubrir lo que realmente nos llama la atención. “Tal vez hay una serie de misterio en Netflix que te encanta y al hacer una reflexión descubres que ese género te gusta; entonces podrías comenzar por una lectura de ese mismo género”, ejemplifica.

La fundadora de la librería virtual Libros del Centro y lectora nata Ana Lucía Galicia recomienda hacer una investigación previa antes de adquirir un libro. “Es importante conocer qué tipo de libro voy a comprar, conocer al autor, tener un contexto amplio de la narrativa del libro, conocerlo físicamente, hojearlo si es posible, para así poder tomar una decisión informada sobre la lectura”.

Sin embargo, Galicia menciona que también es importante reconciliarse con la idea de que si un libro no nos gusta existen muchos otros libros que están esperando para ser leídos y que “no tiene nada de malo dejar ir ese libro porque podemos encontrar nuevas lecturas que nos terminen fascinando”.

Para encontrar nuestro tipo de libro ideal, es importante conocer nuestros gustos y así podremos completas la lectura. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El hábito de lectura

Tanto Aldana como Galicia coinciden en que no hay una fórmula mágica para enamorase de la lectura, el truco está en crear hábitos saludables que nos inspiren a continuar e identificar lo que nos gusta y lo que no.

Aldana por su parte recomienda crear un plan de lectura en el que las personas puedan organizarse y definir aspectos como cuándo leer, cuánto tiempo se le va a dedicar a la lectura e, incluso, cómo me voy a premiar si termino de leer un libro.

Usar la psicología del comportamiento humano a nuestro favor y mentalizarnos que por hacer una acción tendremos una recompensa puede ser un motivante para completar nuestros propósitos.

Para que este plan sea ejecutado de manera óptima, Aldana comparte que sería ideal llevar un diario de lectura que permita anotar y medir nuestro progreso.

Otras recomendaciones

Definir metas claras y realistas para la lectura, por ejemplo, proponerse leer 10 páginas diarias de un libro.

No subestimar el tiempo de lectura. A veces las sesiones cortas son más eficientes y productivas que las extensas.

Ser constantes, para no perder la retentiva de la narración.

Pertenecer a una comunidad. Ser parte de una comunidad, un grupo o un club puede resultar motivante, tener con quien compartir ideas y conectar. No es necesario que sean muchas personas a veces un "club" puede tener solo dos miembros.

Leer debería ser un acto placentero, una actividad que disfrutemos y nos permita entretenernos y reencontrarnos con nosotros mismos. El escritor francés Daniel Pennac en su libro 10 derechos del lector, habla sobre el derecho a no terminar un libro; está bien no conectar con una lectura, lo importante es no rendirse y encontrar el camino que nos permita descubrir todas las posibilidades de lectura que tenemos.

Otras Ideas

Existen también herramientas tecnológicas que nos motiven para continuar con la lectura:

Podcast:

Literatour

Hablemos escritoras

Punzadas Sonoras

Elijo Leer

Aquelarre Lector

Aplicaciones:

Goodreads

Book Tracker: Reading list

Creadores de contenido: