¿Cómo logro socializar con las demás personas? Consejos y recomendaciones para eliminar el miedo

Quisiera saber qué puedo hacer y si necesito ayuda profesional, ya que no logro encajar con las demás personas. Normalmente, me cuesta mucho y cuando lo hago termina muy mal.

Es esencial para el ser humano, ya que al compartir e interactuar con sus pares, seres cercanos y colegas, entre otros, obtiene diversas experiencias que le apoyan a desarrollarse en áreas de vida importantes.

Hay algunos factores que no permiten el éxito al socializar: poseer barreras lingüísticas, como no manejar o saber el idioma del lugar donde se vive; tener dificultades de comunicación por no pronunciar bien algunas palabras, tartamudeo; sentir ansiedad frente a situaciones sociales o estados de ánimo bajo o depresión que aísla y una energía vital baja, básica para la interacción, así como los niveles de estrés provocados diariamente.

Vale la pena mencionar que las creencias que se manejan por parte de la persona, en relación con interactuar con otros, son vitales, pues muchas veces el sentir baja autoestima frente al otro debilita o en algunos casos entorpece totalmente la socialización.

La socialización es tan importante que los estudios realizados en esta área muestran cómo la ausencia de esta tiene un impacto en el desarrollo evolutivo del cerebro. Por lo que es un área a la que se debe estar expuesto desde el nacimiento y continuar dicha exposición, no solo como parte vital del ser humano, sino como una prevención de futuras condiciones en la edad adulta.

El fracaso o tener intentos fallidos en la interacción, luego de tomar en cuenta algunos de los factores mencionados anteriormente al buscar encajar en grupos sociales, sugieren el acompañamiento de un tutor o mentor o bien apoyo profesional. Esto sería lo recomendable para lograr cada vez más la inclusión en el medio social.

*Docente del Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades, Universidad Rafael Landívar.

