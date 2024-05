El cuerpo humano está compuesto principalmente por agua. Este líquido es uno de los encargados de la regulación de la temperatura corporal, lubricación articular, producción de saliva, sudoración entre otros. Este llega al cuerpo a través de dos fuentes principales: la ingesta de líquidos y alimentos o se sintetiza en el cuerpo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono.

Es importante tomar en cuenta que la ingesta de agua varía entre personas, dependiendo del clima, hábitos, grado de actividad física entre otros.

Deshidratación

La Organización Mundial de la Salud define la deshidratación como el resultado de la pérdida excesiva del agua del organismo. En el ámbito clínico la deshidratación se refiere a la pérdida de agua corporal, con o sin sodio mayor, a la que el cuerpo puede reemplazar.

Una persona adulta puede mostrar tres grados de deshidratación:

Deshidratación leve:

Sed leve

Orina concentrada —suele ser de color amarillo oscuro—

Deshidratación moderada:

Sed significativa

Oliguria (baja producción de orina)

Ojos hundidos

Mucosas secas

Debilidad

Mareos

Deshidratación severa:

Sed significativa

Taquicardia

Bradicardia

Extremidades frías

Turgencia cutánea disminuida

Hipotensión marcada

Confusión

Según el médico y cirujano Enrique Quijivix Alonzo, afortunadamente la mayoría de los adultos solo llegan a la deshidratación leve o moderada sin embargo el agua no es suficiente para la rehidratación, es necesario consumir sales orales. "No hay que confundir los sueros con las bebidas energéticas, ya que esas no son optimas para la hidratación".

La mayoría de los adultos solo llegan a padecer deshidratación leve o moderada. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Quijivix recomienda consumir los sueros que veneden en la farmacia o preparar un suero oral casero.

Cómo preparar un suero casero

Quijivix recomienda la siguiente preparación:

Ingredientes:

4 - 5 litros de agua

10 naranjas

Azúcar al gusto

Sal

Bicarbonato de sodio

Preparación:

Hervir el agua. Incluso si es purificada, Quijivix recomienda hervirla.

Endulzar el agua al gusto.

Exprimir el jugo de las 10 naranja y agregarlo a la mezcla de agua con azúcar.

Agregar una cucharadita de sal y otra de bicarbonato.

Mover el agua hasta que se integren todos los ingredientes, enfriar y disfrutar.

"Esta preparación es bastante fácil de hacer, sabrosa y tiene agua, glucosa (que la incluye la azúcar) con la naranja le estamos incluyendo potasio y vitamina C, el bicarbonato le aporta sodio y la sal cloruro de sodio", comentó el doctor.

Quijivix indica que esta preparación puede guardarse en el refrigerador y tenerla por un par de días, además de ser apta para niños y adultos.

El doctor también recomienda ingerir frutas como la sandía, la piña, la papaya, el melón y toda fruta que tenga bastante líquido.