Cómo quitar el dolor de muela: causas más comunes y 7 remedios caseros para combatirlo

El dolor de muelas muchas veces se percibe en la mandíbula o en el oído, incluso en la cabeza. Además, puede ser intermitente o constante, cuando es permanente podría ser signo de una enfermedad más grave por lo que se recomienda visitar al odontólogo lo más pronto posible.

Causas del dolor de muelas

Existen diversas causas del dolor de muelas, como absceso dental, dolor de oído, lesión en la mandíbula o boca, sinusitis y lesión en el diente, aunque la mayoría son relacionadas a una higiene dental deficiente. Entre las más comunes se encuentran las caries dentarias, aquellas bacterias de la boca que prosperan con los azúcares y carbohidratos simples que consumimos; y las enfermedades de las encías que provocan su inflamación y sangrado.

“Hay enfermedades que nos dan en las encías y provocan dolor dental, pero regularmente surgen en dos etapas. Primero, son las caries que empiezan a los dos años y se vuelve críticas hasta los 20, luego entran en una etapa de estabilidad de hasta los 40 años. Después de esa edad son más comunes las enfermedades de las encías, llamada periodontitis”, explica Jorge Adolfo López, dentista de Innova Dental.

Sin embargo, el profesional enfatiza que en Guatemala hay personas de 40 años con caries activas y pacientes de temprana edad con problemas en las encías. Por lo que se concluye que estas enfermedades afectan a cualquiera, sin importar la edad.

Caries dentales: es la razón principal del dolor dental y se produce cuando las bacterias bucales progresan, sobre todo, cuando una higiene deficiente y excesivo consumo de azúcares y carbohidratos simples. Se caracterizan fácilmente por mancha de color café oscuro o negra en los dientes. El dolor se presentará cuando la persona consuma bebidas frías o calientes y alimentos dulces, ya que las bacterias estarán tomando más fuerza. Si el dolor es permanente podría ser signo de que la carie llegó hasta el nervio y sería una infección más seria.

es la razón principal del dolor dental y se produce cuando las bacterias bucales progresan, sobre todo, cuando una higiene deficiente y excesivo consumo de azúcares y carbohidratos simples. Se caracterizan fácilmente por mancha de color café oscuro o negra en los dientes. El dolor se presentará cuando la persona consuma bebidas frías o calientes y alimentos dulces, ya que las bacterias estarán tomando más fuerza. Si el dolor es permanente podría ser signo de que la carie llegó hasta el nervio y sería una infección más seria. Periodontitis: ocurre cuando la inflamación de las encías, llamada gingivitis, no es tratada y la infección se disemina hasta los ligamentos y el hueso que sirve de soporte a los dientes. Se caracteriza porque las encías se inflaman, tornan de color rojo brillante y sangran. Por ejemplo, cuando se come una manzana y se muerde, suele quedar sangre en el alimento o en la encía; o cuando se cepilla los dientes.

Lea más | ¿Le sangran las encías? Su salud puede estar en graves problemas

Cómo calmar el dolor de muela en casa

La recomendación de los especialistas es que, al tener dolor, no importa si es intermitente o constante, se visite al odontólogo lo más pronto posible para evitar que la causa empeore. Debido a que el dolor se puede presentar en cualquier momento del día y el chequeo médico no sea tan rápido, se pueden llevar a cabo algunas acciones para calmar el dolor, sin embargo, estas no sustituyen la visita con el médico.

“Una de las recomendaciones más comunes es tomar analgésicos de venta libre, pero hay que tener cuidado porque no todos son aptos para cualquier persona. Por ejemplo, algunos causan aumento de la presión arterial, entonces para alguien hipertenso podría ser perjudicial. Por ello es mejor no auto medicarse”, añade López.

Cepillarse bien los dientes

Debido a que muchas veces el dolor proviene de una inflamación de las encías por tener restos de alimentos entre los dientes, cuando sienta molestia cepíllese la boca lo mejor que pueda. No olvide usar enjuague bucal. Recuerde que para tener una buena higiene dental debe contar con cuatro elementos: cepillo, pasta hilo dental y enjuague bucal.

Quizá le interese | Estos son los riesgos y enfermedades que produce no usar hilo dental

Usar anestesia local

En las farmacias venden anestesia en gel o pomada que se aplica en el área y calma el dolor. Esta es útil cuando la visita al médico no será tan pronta como se desea.

Compresas frías en la mejía

Envolver un pedazo de hielo en una toalla y colocarlo sobre la mejilla o la mandíbula ayudará a calmar el dolor de muela, porque contrae los vasos sanguíneos de ese lado del rostro. Lo ideal es colocarlo durante 20 minutos cada hora u hora y media. También lo puede hacer antes de acostarse, para evitar que aumente las molestias.

No dormir sobre el lado afectado

Evite recostarse o hacer presión sobre el área afectada, ya que empeorará el dolor.

Enjuague de agua tibia con sal

Uno de los remedios caseros más comunes para aliviar este tipo de dolor es hacer enjuagues de agua con sal, por ser un agente antibacteriano y reducir la inflamación. Además, ayudará a prevenir una infección en los daños cercanos. Lo recomendable es no hacerlo con agua muy caliente, para evitar que aumente el dolor.

Consumir té de menta

Debido a que la menta tiene compuestos antibacterianos y antioxidantes podría ser de ayuda cuando se tiene dolor intenso en los dientes. Lo ideal es consumirlo tibio (ni muy caliente o frío).

Evitar enjuagues de agua oxigenada

Algunos consejos comunes para aliviar el dolor de muelas es hacer enjuagues de agua oxigenada o agua con bicarbonato, sin embargo, los expertos no lo recomiendan porque a pesar de que no está comprobado que sean de ayuda, pueden llegar a ser perjudiciales para la salud.