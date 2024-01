Consejos de recetas de comida saludable para la lonchera de los niños: La importancia de una alimentación equilibrada

Hay una conexión innegable entre la nutrición y el rendimiento académico de los niños, explica nutricionista Bely Espinoza, especializada en la nutrición infantil. El cerebro de los niños que está en constante crecimiento y desarrollo del aprendizaje, por ello necesita la energía proveniente de la nutrición para funcionar de manera óptima y al no tener una fuente de energía adecuada va a impactar en el rendimiento escolar.

Una lonchera escolar equilibrada no es simplemente una combinación de alimentos; es una inversión en el desarrollo integral de los niños. La nutrición adecuada no solo impulsa el crecimiento físico, sino que también desempeña un papel fundamental en el desarrollo académico de los pequeños. En la preparación de las loncheras, cada elección alimentaria contribuye a un futuro más saludable y prometedor.

Para esto, ella recomienda presentar la refacción que se les mande a los niños bien estructurada y pensada, cumpliendo con los requisitos nutricionales que los menores requieran.

¿Cómo se puede inculcar hábitos saludables en la alimentación de los niños?

Transmitir hábitos saludables desde temprana edad es esencial, la nutricionista Cristina Pinto, menciona que para empezar a crear buenos hábitos los papás deben dar el ejemplo, ya que ellos son quienes compran la comida, ya que, si los niños ven que los padres no comen ciertos alimentos, ellos tampoco lo harán.

Por otro lado, es importante no rendirse a la primera, ya que en muchas ocasiones se les brinda a los pequeños alimentos con cierta preparación y no les gustan. En esos casos, ella recomienda intentar una segunda y hasta una tercera vez, preparándolo de distintas formas o mezclándolo con algún otro ingrediente, sin embargo, no recomienda obligar a los niños a comer nada, ya que el hacer de la comida un castigo puede afectar la percepción de ellos hacia los alimentos.

Es importante hacer del tiempo de comida un ambiente agradable y no utilizar la comida chatarra como un premio.

La clave para formar hábitos saludables en la alimentación radica en educar sobre la importancia de los alimentos nutritivos, promover la variedad en las comidas y limitar el consumo de alimentos procesados y azúcares añadidos, reemplazándolos por alimentos lo más naturales posibles.

Diversidad en la lonchera escolar

Para garantizar una lonchera escolar completa, la inclusión de diferentes grupos alimenticios es fundamental ya que garantiza un aporte equilibrado de nutrientes. Proteínas, carbohidratos, grasas saludables, vitaminas y minerales son elementos fundamentales para el desarrollo óptimo de los niños.

No se debe tener miedo a ningún tipo de alimento, ya que todos son necesarios para el cuerpo y mucho más en el período de desarrollo y crecimiento de los niños. La variedad al comer no solo garantiza la absorción de todos los nutrientes necesarios, sino que también evita la monotonía, fomentando el gusto por alimentos diversos desde la infancia.

Adriana Guerra recomienda utilizar el sistema Bento Box, este sistema japonés sirve como inspiración para lograr una lonchera equilibrada.

Esta técnica no solo es estéticamente atractiva visualmente, incentivando así una relación positiva con la alimentación, sino que también permite incorporar diferentes texturas y sabores, haciendo que la comida sea más apetitosa para los niños.

Participación de los niños

El proceso de preparación puede ser una actividad educativa y divertida, involucrar a los niños en la preparación de sus propias loncheras les brinda una conexión positiva con los alimentos, desarrolla habilidades culinarias básicas y les permite tomar decisiones sobre lo que les gustaría llevar en sus loncheras.

En la preparación de las loncheras el tiempo también es un factor importante que se debe tomar en cuenta, ya que muchas veces realizar una preparación muy elaborada por las mañas se puede ver dificultada por el tiempo, es por esto por lo que se recomienda adelantar por las noches algunas preparaciones y así fomentar la participación de los niños.

La organización es la clave

Para que no exista un bloqueo durante la semana sobre saber que preparar es importante que un día a la semana se organice lo que se va a comer durante la semana, se puede crear recetas diarias, verificar qué alimentos ya se tienen disponibles y cuáles se deben comprar. A la vez, se pueden adelantar ciertas preparaciones para dos o tres días (dependiendo del alimento) para dejarlas guardadas en la refrigeradora y ya solo servirlas.

Puede que le interese: 5 maneras para ahorrar dinero y mejorar sus finanzas personales

Ideas de recetas saludables para las loncheras escolares

Adriana Guerra y la Chef Coco Ovando comparten ideas recetas que podemos utilizar para las loncheras escolares:

Muffin Pancakes

Ingredientes:

Premezcla para panqueques

1/2 taza de Queso Ricotta

1-2 bananos

Chispas de chocolate

1 cucharada de esencia de vainilla

Miel de maple o jalea para acompañar

Procedimiento:

En un bowl preparar la mezcla para panqueque como usualmente se consume, a esta mezcla agregar, (dependiendo de los comensales en casa) 1/2 taza de queso Ricotta, dos bananos machacados, una cucharadita de vainilla, y chispas de chocolate.

Mezclar hasta que tengan una masa homogénea, y llevar a un molde para cup cakes, previamente engrasado. Pueden hacerlo de manera individual en la freidora de aire o en el horno en un molde más grande, por 18-20 minutos, a 180 grados o hasta que estén doraditos en las orillas, dejar enfriar unos minutos y disfrutar. Acompáñenlos de miel.

Energy Balls

Ingredientes:

1/2 taza de avena en hojuela (cruda)

Chispas de chocolate

Miel

Un pizca de sal

Un chorrito de esencia de vainilla

Mantequilla de maní

Procedimiento:

En un bowl unir todos los ingredientes y mezclar hasta que la masa sea homogénea, realizar bolitas con las manos, y disfrutar.

Cheeseballs

Ingredientes:

2 tazas papa machacada (puré)

1 unidad yema de huevo

Media taza queso rallado a tu elección

1 cucharada de harina

Sal

Pimienta

Aceite

Media taza miga de pan

1 huevo

Procedimientos:

En un bowl mezclar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla con la que se puedan formar bolitas y no se nos pegue en las manos. Formadas todas las bolitas, pasar por huevo batido y miga de pan. Dependiendo su preferencia hornear a 180 grados o freír en el sartén con aceite caliente.