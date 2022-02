Consejos prácticos para ahorrar dinero

Para “poner rumbo al estilo de vida que siempre hemos deseado vivir”, primero debemos hacernos conscientes de la importancia crucial que tiene el ahorro en nuestro futuro y en nuestra existencia y, por otro lado, saber que todos podemos ahorrar mucho más sin tener que renunciar a nada”, señalan.

“Un superahorrador es la persona que además de ahorrar en pequeñas cosas consigue dar la vuelta a los gastos más importantes para anularlos y de este modo no tener apenas cargas mensuales, consiguiendo una capacidad de ahorro mensual muy superior a la mayoría de la gente”, según los hermanos Gracia.

¿El dinero desaparece de sus cuentas bancarias y de sus bolsillos a la velocidad de la luz? . ¿Llegar a fin de mes, es decir disponer del dinero suficiente para cubrir los gastos y aguantar económicamente hasta cobrar el próximo sueldo o ingresos, se convierte para usted en poco menos que un suplicio?

Dos hermanos y profesionales de las finanzas, el ahorro y la inversión, que asesoran a empresas y dan cursos a particulares, señalan que para salir de esta situación tenemos que dejar de “hacer lo de siempre, lo cual nos condena a la mediocridad”, y “abrir los ojos y la mente a una nueva realidad”, en la que nos resultará posible ahorrar miles al año.

Richard Gracia es un referente en emprendimiento e inversión, y está especializado en crear nuevos negocios y fuentes de ingreso para generar más dinero. Su hermano Diego, es especialista en optimizar el uso del dinero y ha experimentado todo tipo de métodos de ahorro e inversión. Ambos son asesores, inversores y entrenadores financieros.

Estos expertos han comprobado que a la mayoría de las personas les resulta difícil ahorrar e invertir con éxito porque no tienen el conocimiento, la mentalidad, ni las herramientas necesarias para hacerlo, pero señalan que esas carencias pueden remediarse, si se aprenden y aplican las estrategias adecuadas y se cultiva una actitud ahorradora.

Los hermanos Gracia han compartido sus técnicas para “ahorrar, invertir y multiplicar el dinero” y han acercado una serie de conocimientos financieros básicos al público, primero mediante su libro ‘El Método RICO‘ y recientemente por medio de su nueva obra ‘Superahorradores’.

Estos hermanos, con el objetivo común de “ayudarnos a ser más ricos”, aseguran que aplicando una serie de recomendaciones y métodos innovadores nuestra capacidad de ahorro y calidad de vida pueden mejorar de forma asombrosa y podremos convertirnos en auténticos “maestros del ahorro”.

AHORRAR SIN GRANDES SACRIFICIOS

Ser un ‘superahorrador’ significa recortar gastos sin hacer grandes sacrificios, aprender a generar más ingresos y prepararse para cualquier crisis económica venidera, destacan en una entrevista con EFE.

Los hermanos Gracia señalan que la mayoría de las personas, especialmente si tienen unos ingresos ajustados, destinan la mayor parte del dinero que ingresan a los gastos como vivienda, alimentación, transporte y distintos suministros, entre otros.

Estos ‘gastos necesarios’ pueden absorber hasta un ochenta por ciento de los ingresos en los hogares más humildes, puntualizan.

Y “conforme las personas tienen mayores ingresos, los gastos en deporte, ocio, viajes, restaurantes, así como en ‘caprichos’ y vicios’ empiezan a ser cada vez mayores”, advierten.

El primer paso para convertirse en un ‘superahorrador’ consiste en ‘cambiar el chip mental’ (modificar nuestra manera de pensar), explican a EFE estos expertos en optimización financiera.

“Debemos ser conscientes de la importancia crucial que tiene el ahorro en nuestro futuro y en nuestra vida y, por otra parte, debemos saber que todos podemos ahorrar mucho más sin tener que renunciar a nada. Solo hay que saber cómo hacerlo”.

Para llegar a ser y seguir siendo un ‘superahorrador’, los hermanos Gracia recomiendan aplicar un conjunto de técnicas prácticas que explican en detalle en su último libro.

Una de esas técnicas es el ‘House Hacking’ (jaqueo de la casa) que permite que el gasto mensual en vivienda, que es el principal desembolso para muchas personas, se “reduzca a cero” o que incluso pase a ser una fuente de ingresos, señalan.

Richard y Diego Gracia han desarrollado técnicas para contrarrestar, anular o reducir drásticamente todos y cada uno de los principales gastos de las personas. “Y lo mejor de todo, es que esos gastos pueden eliminarse o reducirse de un modo que tenga un impacto positivo en nuestra vida, finanzas y felicidad” enfatizan.

Puntualizan que ‘superahorrar’ es necesario y que los métodos que han creado pueden ayudar a casi todo el mundo a ahorrar miles de euros o dólares extra al año.

Para mejorar nuestras finanzas personales es clave tener el control de nuestros gastos, y para ello es imperativo tener claro en qué gastamos cada céntimo de dinero, cada semana o mes a mes, algo que la mayoría de las personas desconoce, aseguran.

¿ESTE GASTO ME HARÁ FELIZ…?

Aconsejan preguntarse “¿Cuánto gasté el mes pasado en comer fuera? ¿Y cuánto en gasolina o transporte? ¿Cuánto dinero destiné a comprar ropa o calzado, o a hacer la compra semanal?”.

Además de poder responder con exactitud a esas preguntas y saber cuánto dinero destinamos a cada una de las distintas facetas de nuestra vida personal, otro paso clave consiste en pensar y actuar selectivamente para reducir o contrarrestar cada tipo de gasto, según estos asesores.

Para ello es importante analizar la necesidad o inevitabilidad de cada gasto, así como la felicidad y valor que nos aporta, apuntan.

Un ‘superahorrador’ debe preguntarse ¿cómo de necesario es un gasto? ¿Es algo que realmente necesito, o un impulso del que luego me voy a arrepentir? ¿Qué me apetece? ¿Cuán feliz me va a hacer un gasto en el corto, medio y largo plazo? ¿Qué impacto va a tener este gasto en mi vida? ¿Va a ser positivo o negativo?

Los hermanos Gracia clasifican los gastos que se pueden reducir y que en algunos casos conviene eliminar en: los que cubren nuestras necesidades básicas (necesarios), los que nos hacen felices en función de nuestros gustos (estilo de vida), los que nos aportan felicidad efímera (caprichos) y los que suponen un desembolso económico sin ningún beneficio (vicios) .

Hay otros gastos (que pueden considerarse ‘inversiones’) que se pueden mantener o incluso aumentar, al gastar menos en las anteriores categorías, como aquellos destinados al crecimiento económico y desarrollo personal (nos ayudan a crecer en el plano personal y a vivir mejor y potencian nuestras habilidades).

Controlaremos nuestras finanzas personales y nuestra situación mejorará exponencialmente, a partir del momento en que nuestros gastos se sitúen en estos rangos: necesarios (menos del 50 por ciento), estilo de vida (menos del 20 por ciento), caprichos y vicios (menos del 10 por ciento), crecimiento económico y desarrollo personal (más del 20 por ciento), aseguran.