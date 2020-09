Coronavirus: cuántas horas puede sobrevivir el coronavirus dentro de un refrigerador

Foto: Unsplash.

De acuerdo con un artículo publicado por la revista médica británica The Lancet, el coronavirus SARS CoV2 puede permanecer “vivo” en un refrigerador si se encuentra a una temperatura de 4 grados centígrados, por lo menos 14 días.

“El virus es muy estable a 4 grados Centígrados, pero sensible al calor. A 4 grados C, solo hubo una reducción de aproximadamente 0,7 unidades logarítmicas del título infeccioso el día 14. Con la temperatura de incubación aumentada a 70 ° C, el tiempo de inactivación del virus se redujo a 5 minutos”, indicó la publicación en el texto titulado “Estabilidad del SARS-CoV-2 en diferentes condiciones ambientales”.

De acuerdo con la marca General Electric, la temperatura ideal de los refrigeradores es de 1 a 7 grados centígrados, por lo que el coronavirus causante de la Covid-19, podría permanecer, sin mayor problema en ese electrodoméstico si está calibrado a 4 grados o más.

Hasta el momento, los casos de Covid-19 en el planeta son ya 26.9 millones, mientras que la cifra de fallecidos es de 880,994, según las estadísticas actualizadas hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más de la mitad de los casos se concentra en América, con 14.1 millones de contagios, y la segunda región más afectada es el sur de Asia, con 4.7 millones de positivos, la mayoría de ellos en la India.

Hay diversas vacunas que están en fase 3, de diversos laboratorios, aunque la OMS ha advertido que será hasta mediados de 2021 cuando empezará la vacunación masiva en el mundo.

*En alianza con Forbes México