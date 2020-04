Verificamos por usted: ¿la OMS avala un test pulmonar de covid-19?

View this post on Instagram

¡Respira! Un gesto cotidiano e inadvertido como respirar puede convertirse, si lo decides, en un elemento decisivo para aliviar nuestras tensiones diarias. ⠀ Toma un minuto para ti, y respira junto a nosotros. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ . #panama | #relax | #calma | #yoga | #cuarentenapanama