¿Covid-19 persistente? El virus Epstein-Barr se reactiva en el cuerpo de pacientes con coronavirus

Un virus dormido se reactiva en el cuerpo de pacientes con covid-19. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

Un estudio publicado recientemente en la revista Pathogens sugiere que la reactivación del virus de Epstein-Barr (VEB) resultante de la respuesta inflamatoria a la infección por coronavirus puede ser la causa de los síntomas de covid-19 persistente, hasta ahora inexplicables, como la fatiga, confusión mental y las erupciones cutáneas, que se producen en aproximadamente el 30% de los pacientes tras la recuperación de la infección inicial.

Según el estudio, los pacientes con covid-19 a veces experimentan síntomas a largo plazo después de la resolución de la enfermedad aguda y los investigadores se enfocaron en encontrar su origen.

“Nuestro objetivo fue determinar primero la prevalencia prolongada de COVID en 185 pacientes de COVID-19 encuestados aleatoriamente y, posteriormente, determinar si existía una asociación entre la aparición de síntomas de COVID prolongados y la reactivación del virus de Epstein-Barr (EBV)”, indicaron los expertos en el estudio.

Según los informes, estudiaron el caso de 68 pacientes de covid-19 y encontramos que la prevalencia de síntomas de COVID prolongados fue del 30.3% (56/185), que incluyó a 4 pacientes con covid-19 inicialmente asintomáticos que luego desarrollaron síntomas de COVID prolongados.

En el estudio también indicaron que encontraron que, se observó una proporción similar en un grupo secundario de 18 sujetos, 21 a 90 días después de dar positivo por covid-19, lo que indica que la reactivación puede ocurrir poco después o al mismo tiempo que la infección por COVID-19.

De acuerdo con el estudio publicado en Pathogens, estos hallazgos sugieren que muchos síntomas de COVID prolongados pueden no ser un resultado directo del virus SARS-CoV-2, pero pueden ser el resultado de la reactivación del VEB inducida por la inflamación de covid-19.

Lea también: Prueba de covid-19: el novedoso método de un investigador chileno para ayudar a detectar pacientes asintomáticos

¿Qué es el Epstein-Barr (VEB)?

Según los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC), el virus de Epstein-Barr (VEB), también conocido como el virus del herpes humano 4, es un miembro de la familia de los virus del herpes, es uno de los virus más comunes en los seres humanos y se encuentra en todo el mundo.

Los CDS también indican que la mayoría de las personas se ha infectado con el VEB en algún momento de su vida y que se propaga más comúnmente por medio de los líquidos corporales, en particular, la saliva. Además, el VEB puede causar mononucleosis infecciosa, también llamada “mono” en inglés, y otras enfermedades.

Síntomas del Epstein-Barr (VEB)

Los síntomas de la infección por el VEB pueden incluir:

Fatiga

Fiebre

Inflamación de la garganta

Inflamación de los ganglios linfáticos del cuello

Bazo agrandado

Inflamación del hígado

Sarpullido

Los CDC indican que muchas personas se infectan con el VEB en la niñez y que esas infecciones en los niños generalmente no causan síntomas, o los síntomas no se distinguen de los de otras enfermedades leves y breves de la niñez.

Las personas que presentan síntomas de una infección por el VEB, por lo general los adolescentes o los adultos, se mejoran en dos a cuatro semanas. Sin embargo, algunas personas pueden sentirse fatigadas durante varias semanas o incluso meses.

Después de que alguien contrae la infección por el VEB, el virus se vuelve latente (inactivo) en el cuerpo. En algunos casos, el virus se puede reactivar. Esto no siempre causa síntomas, pero las personas con el sistema inmunitario debilitado tienen una mayor probabilidad de presentar síntomas si el VEB se reactiva.

Además: Covid-19 en América Latina: El mapa que muestra la dimensión de la tragedia provocada por la pandemia en la región

Transmisión del Epstein-Barr (VEB)

De acuerdo con la información publicada por los CDC, el VEB se propaga más comúnmente por medio de los líquidos corporales, en particular, la saliva. Sin embargo, estos virus también se pueden propagar mediante la sangre, durante el contacto sexual, las transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos.

El VEB puede propagarse al usar objetos, como un cepillo de dientes o un vaso para beber, que una persona infectada haya utilizado recientemente. El virus probablemente sobreviva sobre un objeto al menos mientras el objeto permanece húmedo.

La primera vez que alguien se infecta por el VEB (infección primaria por el VEB), puede propagar el virus durante semanas e incluso antes de tener síntomas. Una vez que el virus está en el cuerpo, permanece allí en un estado latente (inactivo) Si el virus se reactiva, la persona puede potencialmente propagar el VEB a otros, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la infección inicial.

Prevención y tratamiento

Según lo explica los CDC, no hay una vacuna que proteja contra la infección por el VEB. Sin embargo, puede prevenirlo al no besarse con otras personas o al no compartir bebidas, alimentos o artículos de uso personal, como los cepillos de dientes, con personas que tengan la infección por el VEB.

No hay un tratamiento específico para el VEB, pero se pueden tomar algunas medidas para ayudar a aliviar los síntomas, como las siguientes: