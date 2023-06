Cuándo es el Día del Padre en Guatemala: Por qué se celebra en junio (Música y poemas para saludarlo)

Por ello, Sonora Smart Dodd propuso que se estableciera el “día del padre” el 19 de junio, fecha de cumpleaños de su papá, para conmemorar a todos los padres de familia. A pesar de que la idea fue aceptada en varias ciudades, fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la moción y decidió que se celebrara el tercer domingo de junio.

En 1966 también el presidente Lyndon Johnson firmó una proclama que declaraba el tercer domingo de junio como día del padre en Estados Unidos. Por ello, en dicho país la celebración que se lleva a cabo ese día.

En otros países se toma como base la celebración que la iglesia católica hace a San José, por lo que se festeja el 19 de marzo. En Rusia es el 23 de febrero, cuando se conmemora a los defensores de la patria; mientras que en Guatemala y El Salvador se estableció el 17 de junio.

Poemas para papá

Existen diferentes maneras de celebrar a los padres. Desde un regalo físico, algo que necesite o le haga falta, hasta cartas que expresen el cariño y admiración que sentimos hacia él todos los días.

“A mi padre”, de Pablo Neruda

A Dios doy gracias por ser mi padre.

Por tus reproches y consejos.

Por el bien que me enseñaste

y de mi ser siempre cuidaste.

Por ser padre bondadoso,

lleno de paz y sabiduría.

Porque amas la verdad.

Justicia y rectitud en demasía.

Por ser mi padre amado

y enseñarme la caridad.

Sentimientos nobles te cubren.

No conoces la maldad.

Caballero noble y parco,

me enseñaste a luchar.

Aspirando siempre a lo más alto

y a mis sueños no renunciar.

“No te rindas”, de Mario Benedetti

No te rindas, aun estas a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frio queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,

porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto,

porque no hay heridas que no cure el tiempo,

abrir las puertas quitar los cerrojos,

abandonar las murallas que te protegieron.

Lea más | Cómo trabajar una paternidad activa desde la ternura y la sensibilidad

“Enseñarás a volar”, de Teresa de Calcuta

Enseñarás a volar,

pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,

pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir,

pero no vivirán tu vida.

Sin embargo,

en cada vuelo,

en cada vida,

en cada sueño,

perdurará siempre la huella del camino enseñado.

Quizá le interese | ¿Eso lo aprendió de mí? La influencia de los papás en la personalidad de los niños

Canciones para papá

En caso de que los poemas o las frases no sean suficientes, la música también puede ayudar a demostrar el amor hacia nuestros padres.

1. Mi viejo, de Piero.

2. Cómo te hecho menos, de Alejandro Sanz.

3. A mi padre, de José Luis Perales.

4. Quizá, de Enrique Iglesias.

5. La meta de mi viaje, de Laura Pausini.

6. Fotografía, de Gloria Estefan.

7. Hoy tengo que decirte papá, de Timbiriche.