Detalles de amor: ¿Qué sentido le damos a lo que recibimos?

En algunas reuniones con amigos, compañeros de trabajo o familiares se da el caso que alguna persona enseña el regalo dado por su ser querido, esta acción a veces va precedida de la expresión: ¡Miren que bonito detalle tuvieron conmigo! De otro modo, también sucede lo contrario, por ejemplo: durante este mes, febrero, mes del amor, se escucha en muchas ocasiones la frase ¡No es detallista!, con el fin de expresar la amargura personal de: no me quiere, no se preocupa por mí o no le intereso.

Por esta razón en este mes muchas parejas en lugar de estar en unidad y amor se pelean o rompen. Con estas palabras quiero sacar a la luz el enfoque excesivo del ser humano hacia su personalidad egoica de yo quiero, con lo que se vuelve egoísta e insaciable con todo lo que desea, ya que todo gira a su alrededor.

De esta manera se pierde en el simbolismo de los detalles o regalos, olvidándose de su esencia espiritual de amor.

El verdadero amor no se expresa en un objeto material, en la insatisfacción personal o mucho menos en el menosprecio de la otra persona.

El amor no es un camino lleno de quejas que significan la experiencia de lo no recibido o lo que no dan, más bien es la brújula que guía el camino del mundo exterior al mundo interior. De la inconformidad de lo que no se tiene hacia la gratitud de lo que se tiene. De esta manera no se le exige nada a nadie, sino lo contrario, se aprecia al prójimo.

Al entrar en la dimensión del mundo interior, se reconoce el significado limitante de la palabra detalle, lo destructivo de volcarse hacia las cosas, el veneno de querer, las emociones y actitudes negativas del ego.

A través de estas acciones se libera al espíritu que habita en el ser humano y se regresa a la presencia consciente de la convivencia fraterna con los demás. Gesto que produce apreciar la compañía del otro, caminar juntos y agradecer por lo que se recibe.

Con este nuevo rumbo nada de lo que se recibe es insignificante debido a que todo se ve con los ojos espirituales que emanan amor. La obligación que antes se percibía se transforma en compartir.

Para concluir cito un aforismo de la antigüedad griega

“Conócete a ti mismo”

Abra las ventanas de su consciencia que conducen al amor. Le invitamos a participar en nuestras conferencias que le ayudaran a salir del simbolismo, programaciones mentales y emocionales. Información WhatsApp 4293-5610 .