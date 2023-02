Día del cariño: Siete claves para atraer el amor

En febrero “el amor está en el aire” como recalca el pegadizo estribillo de la canción “Love is In The Air” (1978), del cantante australiano John Paul Young.

Febrero no solo es “el mes de los enamorados” sino que además es un momento ideal para enamorarse y comenzar a transitar el año recién estrenado en pareja, con una relación que nos aporte felicidad y plenitud. Pero ¿cómo podemos hacerla realidad…?