Día Mundial de la Educación: por qué ser inclusivos en el salón de clases nos podría ayudar a ser mejores seres humanos

Silvana Corso, en 2017 empezó a ser reconocida por su historia en la inclusión educativa en Argentina. Durante algunos años fue directora de una institución educativa que se dedicaba a aceptar a niños con diferentes condiciones, ahora es supervisora de escuelas públicas en su país.

¿Por qué es impactante su historia? En una conferencia TEDx Corso explicó que ella era una niña con problemas de aprendizaje, la dejaron terminar su primaria recomendando que no siguiera estudiando y que trabajara en algo práctico porque no podría graduarse. En secundaria entró a una institución que le aceptó en su programa y ella describe que en ese lugar se sintió por primera vez apoyada en lo educativo. Allí nació su vocación como maestra y quería ayudar a otros que estaban como ella para no quedarse sin conocimiento.