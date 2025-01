Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: Cuándo es y por qué se celebra a nivel global

“La depresión también sonríe”, reza una de las frases relacionadas con este trastorno. Esta premisa se relaciona con una de las facetas de la depresión, en el cual se enmascara una enfermedad que puede cobrar la vida de una persona si no se atiende a tiempo.

Realizar actividades triviales como levantarse de la cama y comer son un verdadero triunfo cuando existe este padecimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recalca que la enfermedad puede interferir en la vida diaria.

Asimismo, el ente mundial señala que su origen radica en una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos, por lo que no existe una causa única y cada caso es diferente.

Por esta razón, quienes enfrentan este padecimiento se consideran verdaderos luchadores de vida.

¿Cuándo es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y por qué se celebra?

El Día Mundial de la Lucha contra la Depresión es el 13 de enero, según diversas fuentes internacionales. Este se celebra para visibilizar el impacto de esta enfermedad, ya que las consecuencias pueden ser trágicas si no se atiende a tiempo, ya que se reportan altas tasas de mortalidad a nivel mundial a raíz de este padecimiento.

Según la psicóloga guatemalteca Anayancy Castro, no es posible identificar la depresión a simple vista: “aunque la persona tenga una vida normal y sonría, esto no significa que no padezca depresión”, señala la profesional.

Castro agrega que existen investigaciones que señalan que, aunque la depresión impacta a todas las edades, se ha analizado que los adolescentes y adultos de la tercera edad son más propensos a padecer esta enfermedad debido a los cambios en el ciclo de vida que se presentan en estas etapas.

En el caso de la adolescencia, la vulnerabilidad ante la depresión radica en los cambios hormonales, así como cambios físicos y emocionales. Por otro lado, los adultos mayores pueden presentar síntomas de depresión cuando experimentan sentimientos de tristeza o frustración al depender de otras personas.

Es importante brindar apoyo emocional a quienes padezcan depresión en medida de lo posible. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

¿Cuáles son los síntomas de la depresión?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) enumeran estos síntomas, aunque recuerde que solo un profesional calificado puede diagnosticar con certeza este padecimiento, ya que como se mencionó anteriormente, cada situación es distinta:

Experimentar frecuentemente tristeza o ansiedad.

No querer realizar alguna actividad que antes le parecía divertida.

Sentimientos de intranquilidad, frustración o irritabilidad que ocurren con facilidad.

Dificultad para conciliar el sueño.

Levantarse demasiado temprano o dormir en exceso.

Comer más o menos de lo habitual. En otros casos, las personas no tienen apetito.

Malestares estomacales o de cabeza que no mejoran con tratamiento.

Dificultades para la concentración, recordar detalles o tomar decisiones.

Experimentar cansancio, aunque duerma bien.

Sentir culpabilidad, desamparo o creer que usted “no vale nada”.

Pensamientos suicidas o de autolesión.

¿Qué hacer en caso de depresión?

Castro y otros expertos señalan que se debe acudir a un especialista de inmediato. La psicóloga recalca no acudir con cualquier profesional, sino con un experto que posea las credenciales para tratar a la persona afectada, indicando que algunos acuden con talleristas que dan charlas de autoestima o profesionales no calificados.

Asimismo, la OMS señala que, además de pedir ayuda, usted puede seguir estas medidas para su bienestar general:

En medida de lo posible, intente realizar las actividades que disfrute. Mantenga contacto con sus seres queridos. Haga ejercicio, aunque sea solo caminar por un rato. Si es posible, cultive buenos hábitos alimenticios y de sueño. No consuma alcohol o drogas ilícitas. Esto empeora la situación. Hable con alguien de confianza y explique cómo se siente. Acuda a un especialista calificado del sector público o privado.

Si usted conoce a una persona que padece esta enfermedad, hágale saber que no está solo y brinde la mayor cantidad de ayuda que esté en sus manos.