El cáncer metastásico no solo es un desafío para la ciencia, también para la equidad

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la atención al cáncer refleja una realidad dispareja, donde en los países de renta alta cuentan con tratamientos para el 90% de los casos y, por el contrario, en los países de renta baja esa tasa no supera el 15%. Si bien, la carga económica es uno de los desafíos que afecta el acceso a tratamientos para el cuidado adecuado de esta enfermedad, existen otros obstáculos en la accesibilidad, tales como la mortalidad, incidencia y estadio en el momento del diagnóstico; este último afecta, específicamente, a las personas con cáncer metastásico.

No es un secreto que los pacientes con cáncer metastásico se enfrentan a múltiples barreras dentro de las instituciones de salud y también en la sociedad, estos desafíos suponen un verdadero laberinto para quienes, con un cáncer en fase avanzada, desean recibir un tratamiento oportuno y un manejo adecuado de su condición. Gran parte de la complejidad alrededor de esta problemática se basa en la desigualdad, principalmente porque el 70% de las muertes por cáncer en el mundo suceden en los países de ingresos bajos y medios.

Cambio de paradigma

A pesar de los desafíos, el recorrido de los pacientes con cáncer ha ido evolucionando; es decir, la trayectoria habitual lineal (cura o muerte) ya no aplica. El avance de nuevas terapias como la medicina de precisión e inmunoterapia, ha permitido el tratamiento de algunos tipos de cáncer en etapas avanzadas. De la misma manera, recientemente se ha acuñado el concepto TbnC (Tratable but not Curable), el cual busca mayor atención para todos los pacientes con cáncer metastásico. Dicha población vive con un cáncer que rara vez es curable por completo, pero sí es tratable y debe contar con la opción de recibir tratamientos que pueden retardar la progresión de su cáncer y prolongar la vida.

Por otro lado, para lograr un verdadero cambio en la vida de los pacientes, todas la partes interesadas – personal médico, instituciones de salud, pacientes y aliados estratégicos- debemos actuar como uno solo, con el objetivo de cambiar el paradigma actual de la enfermedad metastásica en la región, contemplando las múltiples facetas que obstaculizan el tratamiento oportuno como la perspectiva clínica, económica, humanística y de acceso a la atención médica.

En la empresa para la cual laboro, junto con otros actores clave del sector salud, hemos asumido un compromiso activo para desarrollar potenciales tratamientos y soluciones que contribuyan de manera positiva a la salud y el día a día de los pacientes con cáncer en Centroamérica, incluida la población metastásica. Adicionalmente, creemos profundamente en el valor de la ciencia y la investigación, por esta razón, cada día nuestros 25 mil investigadores clínicos, apoyados por nuestro músculo tecnológico, realizan pruebas para encontrar innovaciones que cambien la vida de los pacientes.

Pese a los esfuerzos, falta mucho por hacer. ¡Cada día y cada minuto cuenta! Hoy, se siguen produciendo muertes a causa de cánceres potencialmente prevenibles y persisten las brechas en el acceso a tratamientos oncológicos para pacientes metastásicos. Ya existen iniciativas y caminos para reducir este problema, lo que falta es que todos los actores involucrados actuemos en conjunto por una salud más accesible.