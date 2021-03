El cuidado de los riñones de la niñez comienza desde el embarazo

10% de la población mundial aproximadamente está afectada por la enfermedad renal crónica (ERC) y los niños son un grupo importante a destacar. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

En Guatemala un dato general estima que por cada millón de niños en Guatemala existen 4.6 pacientes en estadios avanzados de la enfermedad. Aunque en algunos departamentos este número sube a 12 como Sacatepéquez, Escuintla y Retalhuleu, lo cual es alto comparado con las estadísticas en otros países, dice el nefrólogo Randall Lou Meda, director de la Fundación del Niño Enfermo Renal, Fundanier.

Estos últimos casos se ha determinado que en estas poblaciones el 40 por ciento no existe una causa específica de por qué se desarrolló la enfermedad, mientras un 30 por ciento había mal formaciones de las vías urinarias, es decir que nacen con condiciones que provocan que los riñones se dañen con el tiempo y también estaban las enfermedades glomerulares, cuando el riñón no puede eliminar los desechos y el líquido como debería.

El ideal es diagnosticar la enfermedad desde sus primeras etapas para ello es importante que tanto padres como personal de salud estén atentos a cambios en los niños. Es necesario hacer estudios avanzados en niños que tienen infecciones urinarias a repetición, este es un signo que anuncia que el paciente puede tener una mala formación de sus vías urinarias.

También es importante buscar orientación médica si un niño no crece o sube de peso, esto no es normal y podría estar asociado con problemas en los riñones. Lou además hace énfasis que se recomienda a los pediatras tomar la presión arterial a los niños, a partir de los dos años, esto por lo menos una vez al año.

Aunque en pediatría los diagnósticos son malformaciones y riñones que han nacido sin su capacidad de trabajo, es importante reconocer que si los niños no tienen una alimentación adecuada los niños crecen con posibilidades de sobrepeso y eventualmente pueden desarrollar diabetes o problemas de hipertensión que son las causas principales de las enfermedades renales en los adultos.

Encontrar a los niños en sus primeras fases de enfermedad es fundamental porque al hacerlo se logra detener el avance de la enfermedad, explica Lou. La enfermedad renal es silenciosa hasta que los riñones están muy dañados y si el daño es muy severo, estos pueden dejar de trabajar.

La nefróloga Maribel Patal de La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC agrega que los riñones se cuidan de igual manera en diferentes edades y se basan en una alimentación equilibrada, ejercicio y tomar suficiente agua.

Sumado a ello es importante no fumar y automedicarse, cuidar el uso antiinflamatorio que en exceso están relacionados con enfermedad renal.

“Nosotros aprendemos los hábitos desde pequeños y si desde la primera edad le damos ejemplos aprenderá a incluirlo en su diario vivir”, agrega Patal.

Algunos números y realidades

Fundanier ha hecho de 2008 a la fecha 100 trasplantes de riñón. Actualmente 150 niños reciben diálisis peritoneal y 30 en hemodiálisis.

Unaerc tiene 270 pacientes menores de 18 años en diálisis peritoneal y en hemodiálisis 40.

El año de pandemia hizo que algunos pacientes no tuvieran consultas presenciales y se hicieran a distancia, pero esto no permitía monitorear cuestiones como presión arterial o peso.

Para algunos todavía se dificulta movilizarse. Pacientes se quejan del poco distanciamiento que encuentran en el transporte público.

“Vivir bien con la enfermedad renal”

Esta es la frase del Día Mundial del Riñón. Se conmemora el segundo jueves de marzo. Sin duda, ser diagnosticado con enfermedad renal puede ser un gran desafío, tanto para el paciente como para las personas que lo rodean.

Su diagnóstico y manejo, particularmente en las etapas avanzadas de la enfermedad renal, impacta severamente en sus vidas al reducir su capacidad, y la de sus familiares y amigos, para participar en actividades cotidianas como el trabajo, los viajes y la socialización, al tiempo que causa numerosos efectos secundarios problemáticos, por ejemplo, fatiga, dolor, depresión, deterioro cognitivo, problemas gastrointestinales y problemas para dormir.

Lou Meda agrega que en el caso de los niños se requieren de legislaciones que aseguren una excelente alimentación de los niños para mantenerlos sanos, así como para que en el momento de encontrarse problemas de salud tengan asegurado los tratamientos óptimos.

El segundo jueves de marzo es el Día Mundial del Riñón.

Ana Margarita Wyss, promotora de Divulgación y Educación en Salud de Unaerc explica que para los niños que han sido diagnosticados con enfermedades renales les cambia por completo la vida. Les genera un impacto porque a veces son rechazados o no tienen ánimo para jugar, pero es por la falta de información que existe sobre la enfermedad.

Al desarrollar la enfermedad podrían presentar anemia y esto podría afectar su rendimiento académico.

La investigación La enfermedad renal crónica del niño y el cuidado en enfermería presentada en Colombia por Anyela Astrid Navarrete y Herly Ruth Alvarado también explica que el niño que padece una enfermedad crónica tiene el riesgo de desarrollar alteraciones emocionales, ya que debe asumir que esta no va a desaparecer y que puede incluso empeorar.

Al principio el paciente puede negarse a creer que está enfermo y después presentar sentimientos de culpa o enojo, la investigación también refiere que influyen otros aspectos como poco tiempo que puede compartir con sus amigos y las limitaciones que impone la presencia de estas enfermedades en su vida. El ideal es que él y su familia reciban también un acompañamiento psicológico para apoyarle en las dudas y retos emocionales que presente.

Fabiola Haeussler, nutricionista con especialidad renal y asesora de Nipro, comenta que a nivel de alimentación para enfermedad renal existe un cuidado diferente según el tratamiento que sigue el paciente. Quienes tienen algún tratamiento de la enfermedad avanzada es importante equilibrar la cantidad de alimentos con sodio, fósforo y potasio, los cuales es vital que no se eleven.

Así se le dará prioridad y según por porciones a alimentos como el berro, la manzana, el pepino y otros con bajo o medio contenido de potasio. Solo por dar algunos ejemplos.

En el caso del fósforo alimentos como los frijoles o garbanzos necesitarán un método de filtrado, es decir que al poner el alimento a remojar una noche antes eliminará un gran porcentaje de este mineral. Es posible aplicarlo a otros alimentos, dice Haeussler.

Mirna Asencio, madre de familia, agrega que su hijo fue diagnosticado cuando tenía 17 años y esto ha hecho que la familia completa aprenda a comer mejor. A pesar de que no se tiene la razón de la enfermedad definida han aprendido que una buena alimentación ayuda a una mejor salud.

Durante el cuidado del es importante considerar el núcleo familiar ya que este debe afrontar cambios en su dinámica debido a las necesidades propias del niño que padece esta enfermedad.

Educarse en pleno covid-19

En familia y casa se aprenden las bases para la salud. Es por ello indispensable que se tenga información que les eduque al respecto.

Wyss comenta que durante la pandemia se detuvieron las charlas presenciales y otras actividades para promover la salud renal en escuelas, colegios y distintas instituciones a nivel nacional.

Por el momento el programa sigue activo de forma virtual en la que a través de Facebook se han invitado a profesionales y expertos en temas relacionados para que pacientes, familiares de pacientes y otros interesados estuvieran actualizándose. En el año han visto estos videos cerca de 50 mil personas.

Wyss hace énfasis que al estar con niños y adolescentes entre las mayores dudas que tiene es sobre el consumo de agua o el consumo de aguas carbonatadas, que consideran que ambos son líquidos y les hidrata.

Sin embargo, se les aclara que el agua es la que limpia, así como otros refrescos naturales y sueros naturales con poca azúcar o sin ella, mientras que las otras bebidas al ser artificiales, por los químicos que tienen impactan en los riñones.

Haeussler agrega que el líquido es importante para la limpieza interior. “Siempre pongo este ejemplo con mis pacientes, si nosotros queremos limpiarnos por fuera tomamos una ducha con agua libre de residuos o sustancias que no nos limpian, y esto pasa en nuestro cuerpo y si tomamos algo con azúcar agregamos calorías que no necesita nuestro organismo o químicos que no nos ayudarán en este proceso”, dice.

El cuidado de los riñones comienza desde el embarazo

Randall Lou Meda, director de la Fundación del Niño Enfermo Renal, Fundanier. Explica que cada riñón tiene un millón de filtros, pero estos están determinados por la alimentación intraútero, es decir que cuando la mamá esta desnutrida o no tiene una buena alimentación, el número de filtros que va a tener el riñón va a ser menor.

El bajo peso al nacer podría ser una causa de problemas futuros de los riñones porque sería similar a nacer con los riñones incompletos.

Busque apoyo médico

Es importante estar atentos al desarrollo de los niños. Cuando presentan estos síntomas el ideal es visitar al pediatra o a un especialista.

Si el niño no crece o sube de peso según su edad.

Siente apatía o aburrimiento constante, no rinde en sus estudios.

Tiene infecciones urinarias a repetición o anemia.

Presión arterial alta.

Se orina en la cama después de los 6 años de edad.

Presenta edema e hinchazón.

8 Reglas de Oro para toda la familia

Estas son algunas recomendaciones para mantener la salud del riñón. En familia mantenga rutinas saludables y haga un chequeo anual para conocer la salud de todos en casa.