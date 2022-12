El tabú sobre los videojuegos

Es cierto, y no vamos a tapar el sol con un dedo, que debe haber un balance entre las numerosas horas que invierten los gamers para estar conectados y jugar su videojuego favorito y las actividades físicas como el ejercicio. Es por ello por lo que muchos equipos y selecciones de esports en el mundo han adoptado un preparador físico en su equipo técnico para que lleve a cabo un programa de actividad física que pueda ayudar a sus jugadores a no solo darles un refresco de sus actividades, sino que los prepare para poder responder a las exigencias que significa jugar videojuegos a nivel profesional.

Es más, existe ya un proyecto institucional por parte de la International Esports Federation (IeSF), y que será adoptado por la Asociación de Deportes Electrónicos de Guatemala, ADEG, en desarrollar una plataforma que fomente la actividad física de los gamers para generar ese equilibrio del cual hablo. El vehículo para lograrlo es aplicar una mecánica de recompensas en los videojuegos por realizar actividad física. Por ejemplo: la plataforma llevará un registro de las actividades físicas y al aire libre que realice el gamer para que pueda ser recompensado con algún sistema de “monedas” que puedan ser canjeables por artículos dentro de los juegos de la predilección del gamer que participe en este proyecto. Con esto se motiva al gamer y se va creando conciencia sobre la importancia de la salud para el atleta.

Otro tabú preponderante que se menciona en el ambiente con relación a los esports es sobre la escolaridad de los practicantes de los deportes electrónicos. Si hay algo que me he percatado en los mas de dos años de desarrollar la ADEG es que los gamers en general son personas con un coeficiente intelectual muy alto y que tienen una conciencia muy fuerte y una atracción latente hacia los estudios. Saben llevar diligentemente su actividad deportiva y su actividad escolar en donde he visto un porcentaje alto de gamers que ya cuentan con título universitario, en su mayoría en carreras como ingeniería en sistemas, programadores, etc.

