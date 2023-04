El vaso de agua del negociador

Una persona debió enfrentar una nueva negociación, la mayoría de sus encuentros, le parecían fastidiosos, no le gustaban, no se consideraba buen negociador, a pesar de que ganaba la gran mayoría de veces. Aunque salía con el cumplimiento de sus objetivos, las personas le manifestaban molestia y no querían volver a sentarse con él para otras negociaciones.

El negociador tenía como hábito, antes de cada proceso, llevar un vaso de agua, el cual tomaba entre sus manos, era como un soporte para sentirse seguro, su ancla.