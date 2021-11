En busca de un segundo diagnóstico

Hay ciertos dolores, problemas digestivos o auditivos que no son tan fáciles de encuadrar. Lo fundamental, incluso en aquellos casos en los que no es sencillo dar con un diagnóstico, es no bajar los brazos, ni dejarse estar.

“Por lo general uno se siente un poco mejor cuando sabe que lo que está generando una molestia no es una enfermedad grave”, dice Christine Mundlos, que lidera una Alianza de Enfermedades Crónicas Poco Frecuentes (ACHSE) en Alemania y sabe bien lo agotador que puede llegar a ser el proceso de búsqueda hasta dar con un diagnóstico certero.