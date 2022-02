¿Es la variante B.2 más contagiosa e inmunoresistente?

La investigación sugiere que el riesgo para la salud global es potencialmente mayor. Sin embargo aún no se han determinado de manera concluyente otras características como el riesgo de hospitalización y la resistencia a las vacunas.

El estudio aún no revisado fue realizado con hamsteres.

La Organización Mundial de la Salud ha puesto énfasis en estudiar la variante debido a que se está propagando rápidamente y se desconoce el impacto que podría tener en la pandemia.

¿Es la BA.2 más transmisible que la versión original?

En países que tienen buena vigilancia, como Dinamarca o el Reino Unido, BA.2 está creciendo su frecuencia, indicando que tiene cierta ventaja en la transmisibilidad.

Por ejemplo, faltan datos sobre si esa subvariante puede infectar a personas que se han contagiado previamente por la ómicron original; “probablemente no durante un tiempo, pero aún no lo sabemos”, dice Iñaki Comas, científico del Instituto de Biomedicina de Valencia (este de España) , quien señala que “la sensación es que esta variante no va a cambiar mucho el manejo de la actual ola de la pandemia”