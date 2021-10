Éxito o excusas

Normalmente, los primeros pasos del viaje son relativamente fáciles. Podemos empezar en un terreno llano, tenemos toda la energía, el entusiasmo, la emoción, la motivación. Tenemos una sonrisa en nuestro rostro. ¡No hay problema! ¡Podemos hacerlo! Pero a medida que avanzamos en el viaje, las cosas comienzan a ponerse más difíciles.

Tal vez ya no sea un área plana y bonita, de repente tiene una montaña frente a usted.

La superficie no es tan fácil.

Ahora está subiendo unas rocas o caminando sobre arena suelta, piedras y tierra. Talvez la temperatura ya no sea tan fresca como al principio y ahora pueda que esté a más de 40 grados centígrados. Su cuerpo comienza a doler. Está sudando copiosamente. Respira con dificultad. Le duelen las articulaciones y las rodillas. Tiene sed y hambre. ¡Su cara feliz y emocionada se ha ido! Mira su reloj. El final no está a la vista. Se pone ansioso y el tiempo parece ir más lento. Este es un día en una ultra-maratón, como las que he podido experimentar en distintas partes del mundo. Y lo interesante es que a veces en la vida las cosas también son así.

Cuando las cosas se ponen difíciles, las excusas son fáciles. No estoy listo, estoy demasiado cansado, me duele demasiado el cuerpo, esto no es para mí… bla, bla, bla…. ¡Es tan fácil encontrar excusas! ¡Y si deja que estos pensamientos capturen su mente, está perdido! Empezará a justificar sus excusas.

Posiblemente no terminará el viaje y se convertirá en un desertor de sus propios sueños y anhelos.

No alcanzar un sueño o no terminar un proyecto es más doloroso que el dolor que está experimentando en su cuerpo o en su vida durante esos momentos difíciles. ¡No conseguirá esa medalla, ese título, ese negocio y el éxito se le escapará de las manos!

Entonces tiene dos opciones: o presiona con fuerza, tiene fe en Dios y en usted mismo, fortalece su mente, deja entrar solo pensamientos afirmativos y positivos o deja a sus pensamientos negativos dominar su mente y simplemente fracasa.

En estos momentos recuerde siempre, el dolor es temporal, el éxito es para siempre.

La victoria es el momento más dulce y poderoso que puede experimentar. Puede tener éxito o puede tener excusas, ¡pero no ambas cosas! ¡Decida! ¿Cuál es su elección?