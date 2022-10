La negociación, un ejercicio con mentalidad de abundancia

Existe la creencia errónea, bastante extendida, por cierto, de pensar que cuando negociamos, lo que percibimos como pérdidas para una de las partes significan ganancia para la otra o viceversa, y que muchas veces es mejor que los dos pierdan un poco para demostrar con ello que son justos hasta en las pérdidas. ¡Cuidado con esos atrasos ponzoñosos!

La justicia, que algunos negociadores reclaman en la mesa de negociación, debe entenderse como una variable que es subjetiva, cada negociador tiene una forma de medirla y asumirla, por ello no permita que la percepción de un negociador en la mesa, lo confunda cuando le manifieste que lo que usted pretende no es justo, allí debe incursionar a saber que no es justo y por qué para quien usa esa estrategia.