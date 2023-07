La negociación, uno de los aprendizajes primeros del ser humano

Ubicados en el día de hoy, nos preguntamos ¿Por qué demora tanto el aprendizaje? Especialmente aquel donde la estrategia para autodestruirnos insiste, sin ceder terreno, los ejemplos los podemos iniciar en lo más sencillo, nosotros como personas, nos estamos muriendo del cuello hacia arriba. Hay una locura que nos mata, algunos le llaman estrés, ansiedad, es tal la situación que parece que el sistema creado por la evolución humana ya no resiste más presión y decide o prefiere olvidar, por ello acude a formas como la demencia senil o el llamado al alzhéimer.

Los avances de la humanidad son grandes, inmensos y a veces tan impresionantes, que no logramos evidenciarlos, solo aquellos que nos animamos a dar un paseo por la historia y con esa magia del pensamiento y la ayuda del hipocampo recorremos sucesos que facilitan reconocer la evolución humana, naturalmente con ciertas paradas, aquellas que han impedido estar en mejor condición, pero a la vez han permitido aprender.

Estamos afectando nuestra memoria, el pensamiento y destruyendo las habilidades sociales que se han construido por tantos siglos. Y por supuesto, allí nace el otro esquema expuesto por la psicología con toda propiedad, cuando señala que lo que no nos gusta de nosotros, siempre lo observaremos en los otros, a quienes decidimos llamar contrincantes, adversarios y/o enemigos, sin ser conscientes que esa mirada debe hacerse hacia dentro, por eso aquella famosa frase que cuando cierras tus ojos y observas al interior, realmente es cuando despiertas.

Si aceptamos que la guerra y la paz se encuentran en el mismo punto de un cerebro humano, debemos reflexionar que algo estamos haciendo para impulsar una u otra, y se hace necesario que paremos por un momento la mirada hacia adelante y revisemos que somos los que somos gracias a la cooperación, no a guerra, que hemos logrado avances y bienestar por la toma de decisiones en momentos claves de la historia, donde se puede pensar en el conglomerado y no en la individualidad.

Los ejercicios de negociación son los primeros llamados en el nacimiento de la vida, los parásitos son grandes animadores de cómo sobrevivir a los retos que se imponen en su trajinar, los animales son una clara muestra de un ejercicio de cuidarse, protegerse, y mantenerse y ¿Los humanos en qué grado de conocimiento y uso de la inteligencia nos encontramos?

Y no me refiero a la Inteligencia Artificial (IA), pues ella es una de las que debe ser llamada a la mesa de negociación; muchos de los grandes precursores de la IA, advierten que esos sistemas podrían ser peores que las pandemias o las armas nucleares. La negociación se hace entre humanos, el día que ya no sea así, ese aprendizaje, de resolver nuestros conflictos por vías inteligentes, habrá llegado a su fin.