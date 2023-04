Lenguajes del amor: cuántos existen y cómo fomentarlos para garantizar el bienestar en una relación de pareja

En el caso del amor y las relaciones de pareja, aunque es bien sabido que existen formas conocidas de expresar el cariño hacia otra persona como lo pueden ser un beso, un abrazo o un cumplido , la realidad es que cada persona tiene su forma particular de expresar su afecto hacia alguien más.

Todas las personas son diferentes, no solo desde los rasgos físicos sino también en la manera de actuar ante diversas situaciones.

De acuerdo a la psicóloga Ingrid González, una persona recibirá de una u otra manera una muestra de afecto dependiendo de cómo lo recibió en la infancia.

“Por ejemplo, si un niño o niña creció en un ambiente donde estaba acostumbrado a escuchar palabras de apoyo, cuando sea adulto recibirá ese tipo de afecto de manera natural e incluso lo utilizará como muestra de afecto hacia su pareja“, indica González.

De acuerdo a la experta, puede ocurrir el caso contrario de que una persona no reciba una muestra de afecto en específico durante su infancia, que provocará que cuando las reciba siendo un adulto, pueda reaccionar con extrañeza y hasta incomodidad.

Lenguajes del amor

La psicóloga cita un libro de Gary Chapman llamado Los Cinco Lenguajes del Amor, lanzado en 1992, en donde enumeran diferentes lenguajes del amor específicos para cada persona.

Palabras de afirmación : se trata de todas esas muestras de amor que hace una persona mediante las acciones verbales, ya sean cumplidos, halagos o comentarios de apoyo.

: se trata de todas esas muestras de amor que hace una persona mediante las acciones verbales, ya sean cumplidos, halagos o comentarios de apoyo. Tiempo compartido o tiempo de calidad : El pasar tiempo juntos, el dedicar parte del tiempo a una persona, ya sea mediante alguna actividad en común o por el mero hecho de estar con la otra persona, también se considera un lenguaje del amor.

: El pasar tiempo juntos, el dedicar parte del tiempo a una persona, ya sea mediante alguna actividad en común o por el mero hecho de estar con la otra persona, también se considera un lenguaje del amor. Contacto físico : Todas las acciones que impliquen un acercamiento físico con la otra persona, como pueden ser los besos, abrazo, tomarse de la mano o las caricias.

: Todas las acciones que impliquen un acercamiento físico con la otra persona, como pueden ser los besos, abrazo, tomarse de la mano o las caricias. Actos de servicio : Se tratan de todas esas actividades que una persona hace en beneficio de la otra, como preparar su comida favorita, ayudarla con alguna tarea específica o hacer algo en pro de su bienestar.

: Se tratan de todas esas actividades que una persona hace en beneficio de la otra, como preparar su comida favorita, ayudarla con alguna tarea específica o hacer algo en pro de su bienestar. Detalles y obsequios: Todo lo que implique el dar cuestiones materiales a una persona, no necesariamente en épocas de festividad.

Interacción en la pareja

González explica que existen situaciones en las que ambas personas dentro de una relación “hablan” el mismo lenguaje del amor, lo que genera una mejor interacción entre ellos.

“Por ejemplo, dos personas que su lenguaje del amor sean las palabras de afecto, no tendrán problema en retroalimentar su cariño mediante las palabras”, indica González.

Sin embargo, pueden ocurrir escenarios donde las dos personas tienen un lenguaje del amor diferente, lo que podría complicar un poco la convivencia en pareja.

Esto puede generar malas interpretaciones o confusiones dentro de la relación de pareja, específicamente en casos donde una persona considera que su pareja no aprecia sus buenas acciones, cuando en realidad puede que no sea una muestra de afecto a la cuál esté acostumbrado.

Falta de conocimiento

Según un experto médico de la Clínica Médica Logos, no se ha fomentado la información respecto a los lenguajes del amor, lo que impide que no solo no se conozca más sobre la pareja, sino de nosotros mismos.

“Desafortunadamente a nosotros no nos enseñan los cinco lenguajes del amor, sabemos de uno, y con suerte dos, y eso hace que no comprandamos el lenguaje que hablamos y entendemos”, explica el experto.

Agrega que, en un inicio de relación, en concreto durante la etapa de enamoramiento, las personas no suelen prestar atención a estos lenguajes.

“Según los estudios del mismo Gary Chapman, el enamoramiento dura entre dos a tres años, a partir de ahí empezamos a ver los defectos de carácter de la otra persona”, dice el experto.

Buenas prácticas

En cuánto a las prácticas que una persona puede hacer para desarrollar y entender de mejor la manera los lenguajes del amor, el experto de la Clínica Logos asegura que, lo más importante de todo es conocer el lenguaje que habla uno mismo.

“Así como hay que entender el lenguaje del amor que uno habla, también hay que conocer la forma que cómo uno recibe las muestras de afecto, para ello se llevan a cabo varios ejercicios que se basan principalmente en la comunicación con la pareja”, explica el experto.

La comunicación, como indica el experto, es parte primordial para una mejor relación de pareja, pero además, también es importante escuchar a la otra persona y entender aquellas cosas que sean de su agrado y cuáles no.

González agrega que se pueden hacer preguntas sencillas a la otra persona para conocer las cosas que son de su agrado y, poco a poco, entender su lenguaje del amor.

“Preguntas sencillas como saber qué le gusta, cómo se siente amado, qué le gustaría escuchar o recibir, etc. A veces cuesta un poco la comunicación y no fluye en todos los ambientes, pero es importante llevar a cabo este proceso para un mejor desarrollo de la relación”, indica González.