Los 4 hechos que según las teorías conspirativas indican que no hubo alunizaje

Neil Armstrong y Buzz Aldrin colocando la bandera estadounidense en la Luna en 1969.

El libro We Never Went to the Moon: America´s Thirty Billion Dollar Swindle (Nunca fuimos a la Luna: la estafa de los treinta mil millones de dólares estadounidenses) de Bill Kaysing, y otras películas han alimentado la idea de que la llegada del hombre a la Luna fue falso.

En un momento en que todo se pone en duda y surgen tantas “noticias falsas” la desconfianza ha ido creciendo. Pero, para cada una de las “pruebas”, los científicos han encontrado una respuesta.

Estos son los hechos en los que se basan estas teorías y lo que dicen los científicos al respecto:

1. La bandera que colocaron Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la Luna y que parece mover el viento. Cuando en la luna no hay viento. Lo que dicen los científicos al respecto es que se movió al ser plantada y luego quedó en esa posición.

2. La huella que dejó Armstrong y que según algunos no se justifica porque el satélite es seco. Según explica el científico, el polvo lunar es bastante parecido a la ceniza volcánica y por eso sí quedó la huella.

3. Ausencia de estrellas en las fotos. La luz era demasiado débil y por eso no la captó la cámara.

4. Bajo el módulo donde descendió el módulo no se observa ningún cráter. Esto parece ser porque el módulo descendió a una velocidad muy lenta.

El libro de Kaysing, que se publicó en 1976 como una parodia, se mantiene vivo hasta el día de hoy y ha inspirado discusiones e incluso películas.

Hoy en día muchos se preguntan por qué no se volvió a ir a la Luna, a lo cual los científicos responden que es porque no hay petroleo, oro, agua o algún otro recurso útil para la Tierra.

