Los exploradores de navidad

Me da gusto saludarlos y compartir mi último artículo del año, por tal razón quiero invitarlos a realizar el siguiente ejercicio de visualización, imaginemos que somos exploradores de otro planeta con la característica de hacernos invisibles. En nuestro viaje encontramos la Tierra, llegamos en nuestra nave espacial y aterrizamos en las afueras de la ciudad capital de Guatemala.

Iniciamos la exploración de este nuevo territorio dirigiéndonos hacia la ciudad, para esto usamos la invisibilidad, es importante recordar que somos seres de otro mundo por consiguiente no entendemos el tiempo del planeta tierra, en consecuencia no sabemos que es diciembre y no estamos enganchados a la Navidad, puesto que en nuestra mente no existe dicho concepto. Aclarados estos puntos, continuemos. Al entrar a la ciudad vemos calles adornadas con luces de colores y postes con figuras iluminadas, luego nos dirigimos a un lugar concurrido, allí observamos que las personas entran y salen de varios sitios llevando varios objetos, cada persona se ocupa de sí misma, nadie le presta atención a los demás o a lo que ocurre alrededor, nos percatamos que solo les interesa llenarse de objetos.