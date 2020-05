Mafalda y otros personajes argentinos enseñan hábitos para prevenir COVID-19

View this post on Instagram

🔴Los principales dibujantes de Argentina🇦🇷 se suman a la lucha contra el coronavirus.⁠ ⁠ ▶️El Gobierno nacional lanzó la campana "Cuidarte es Cuidarnos: 10 cuidados ilustrados contra el coronavirus", de la que participan los artistas Quino, Meiji, Lunik, Daniel Paz, Maitena, Altuna, Sendra, Langer, Isol, REP, y Daniel Santoro y Olivetti.⁠ ⁠ ▶️Sus ilustraciones pueden verse este domingo en todos los diarios y portales del país y en las redes sociales, pero que además serán distribuidas en formato cuadernillo para que cada hogar argentino pueda acceder a estas recomendaciones.⁠ ⁠ #mafalda #quino ⁠ #CuidadosIlustrados #QuédateEnCasa #YoMeQuedoEnCasa #yomequedoencasaleyendo