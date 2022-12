Manualidades navideñas para hacer con los niños

Durante esta época, muchas personas e instituciones preparan donaciones de ropa, cobijas, juguetes o abarrotes para llevar a asilos de ancianos, orfanatos y áreas de extrema pobreza. Esta es una buena oportunidad para enseñar la alegría y la satisfacción que brinda dar y compartir con otros, las muchas bendiciones que se reciben. Ordene los armarios junto a sus hijos, escoja aquella ropa que ya hace algunos meses no utilizan, pero que está en buen estado. Organícenla en ropa de niño, niña y por edades para poder repartirla en una o varias instituciones. Los libros que ya no utilice y los juguetes que ya no son aptos para sus niños, pero que están en buen estado, también son buenas opciones para dar a otros que no tiene recursos para comprarlos, pero que sin duda lo disfrutarán.

Esperanza

Lea historias relacionadas a la Navidad, hay gran cantidad de cuentos a su disposición, en internet y en muchas librerías podrá encontrar narraciones sencillas que se adecúen a la edad de sus hijos. En estas historias siempre encontrará mensajes de esperanza para la humanidad y del amor de Dios. Platique con los chicos al finalizar cada historia e interpreten la enseñanza. Luego pueden hacer tarjetas con mensajes sobre lo aprendido en cada historia y decorar el árbol con ellas o que las intercambien con sus primos o demás familiares.

Unión, paz y armonía

La convivencia en todo momento es una gran oportunidad para practicar la unión, la armonía y la paz porque en la familia es donde primero se aprenden todas estas actitudes. La decoración del hogar en familia brinda la oportunidad de planificar e idear la temática de la Navidad, se pueden decidir los rincones que se decorarán y los objetos que se incluirán como accesorios. Hacer esto también es una fuente de motivación para mantener el hogar limpio y presentable en todo momento. La tendencia es decorar las puertas totalmente con cartulinas y papeles de colores. La creatividad que aporta cada persona, hará que se creen espacios muy hermosos y creativos.

El árbol siempre brinda la oportunidad de echar a volar la imaginación, porque permite incluir una gran variedad de elementos decorativos que pueden estar hechos con material de reciclaje, esto da la oportunidad para encontrar un segundo uso a aquellos objetos que se han dejado de utilizar, una gran enseñanza para reciclar y cuidar el medioambiente. Pueden pintar piedras con diferentes diseños o crear adornos con discos compactos que ya no sirvan o con los fondos de algunas botellas de plástico.

Amor y bondad

Si a usted le gusta la repostería, pruebe hacer diferentes dulces para regalar, prepárelos con sus hijos, involúcrelos en todo el proceso. La cocina hace pasar momentos inolvidables de travesuras, aprendizaje y mucha entretención, llena de sabor. Luego, puede hacer que sus hijos se entretengan preparando empaques sencillos para regalar los dulces que han preparado con mucho amor.

La Navidad es compartir y crear momentos únicos en familia o con amigos, que cobren importancia por el simple hecho de compartir y vivir valores de paz, armonía, amor, regocijo y la esperanza de poder compartir muchos años más en familia.

Fuentes y fotografías: Cindy Aguilar, Fb: La Bitácora de Miss Cindy; Educación infantil, Fb: La maestra Viri; Actividades para hacer con niños en Navidad, Educo.org.