Niños: aplicaciones e ideas para motivarlos a leer

Antiguamente, había una creencia que era transmitida entre las generaciones, que decía que no era bueno dejar restos de comida en el plato, porque los espíritus hambrientos venían para alimentarse de los restos durante la madrugada. . . Mi abuelita decidió contarle a Reinaldo esa historia, para que tuviera cuidado con esos espíritus. . . #monstruos #marilindaguerrero #titeres #teatrodesombras #leyendas #contenidocreativo #cuarentena