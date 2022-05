Nuevos motivos para renunciar a un trabajo: una vida sin estrés y con más salud

En enero del 2021 volvió a abrir las inscripciones de los cursos de inglés y de francés en aprendeconcecy.com. Clases abiertas para todo el mundo. Hoy es maestra de más de 7 mil alumnos.

La joven expresa parte de este nuevo pensamiento generacional: “venimos a la vida a completar cuatro sencillas cosas: aprender, compartir, servir y ser felices”. Ella por el momento renunció a buscar un trabajo en relación de dependencia, está terminando la universidad y creó una estrategia para hacer algo que le gusta “hablar y estar en contacto con otros” y ahí dedica gran parte de su día.

Actualmente ese ir en búsqueda de algo que las personas disfrutan o dedicarse únicamente a una de sus grandes pasiones está en boga. Abandonan su rutina de trabajo para tener un respiro y sentirse libres.

En el mundo

En el estudio anual Índice de Tendencias Laborales de Microsoft, la mayoría de los jóvenes de 31 países en los que se incluye España, Argentina, Colombia, Brasil, México, EE.UU., China, India, Japón, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, identifican que quieren un cambio laboral este año.

El trabajo en casa o home office es el preferido de los mileniales y de la generación Z, grupos integrados por personas nacidas entre 1981 y 2012. Además, dan gran prioridad a su vida personal que a la profesional con respecto a generaciones anteriores, según el estudio.

En general, un artículo de EFE menciona que aunque se trata de una tendencia generalizada, son en particular las personas con hijos (55%) y las mujeres (56%), quienes más predisposición tienen a priorizar su salud y bienestar al trabajo. Del 18% de encuestados por Microsoft que dejaron sus puestos de trabajo en 2021, casi un cuarto dijeron haberlo hecho por razones de bienestar personal y salud mental; otro cuarto para conciliar vida personal y profesional; y un 21% por temor a infectarse de covid-19.

Curiosamente, sólo el 19% de quienes renunciaron a sus empleos dijeron que lo hacían por no haber recibido aumentos salariales o promociones de categoría, un motivo que tradicionalmente se había considerado fundamental a la hora de establecer las prioridades de una carrera profesional.

La segunda edición anual del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft se elaboró a partir de 31 mil encuestas llevadas a cabo en 31 países y del análisis cualitativo de billones de datos provenientes de las plataformas profesionales propiedad de la compañía: LinkedIn y Microsoft 365.

La gran renuncia en Guatemala

Esta acción que se ve cada vez más tiene un nombre: la gran renuncia, un fenómeno social que está cambiando el mundo. Pero, qué es positivo y negativo en esta forma de cambiar la vida.

Hugo Cruz, director ejecutivo del Centro de Investigaciones Humanismo y Empresa de la Universidad del Istmo, explica que este fenómeno se presenta en especial en Estados Unidos, Europa y China, lugares que son altamente industrializadas y avanzadas. “No quiere decir que las causas presentes en estos países no existan en Guatemala, pero no deberíamos esperar que aquí o toda Centroamérica pase un fenómeno similar de deserción masiva, en especial porque nuestro mercado laboral es pequeño comparado con esas economías”, agrega el experto.

Cruz agrega que con las necesidades en Guatemala, las personas prefieren resistir y aguantar, antes que renunciar. El experto explica que quizá no se da una renuncia, pero si hay efectos negativos que se traducen en falta de creatividad, falta de compromiso con la empresa al no dar el mejor aporte personal. Sin dejar de mencionar que las personas se enferman más por estrés y porque al no dar tiempo para la vida personal esto pasa su factura al colaborador y la empresa.

Lo anterior podría no ser una “gran renuncia”, pero si microrenuncias que tienen complicaciones para el desarrollo de las empresas.

“Actualmente la gente ya no quiere vivir para trabajar sino trabajar para vivir”, dice Cruz. Así que invita a no remar contra corriente sino entender los estilos de vidas actuales y adaptar las políticas de estas nuevas expectativas en las empresas.

Al alinearse se sentirá que la empresa empieza a caminar más rápido. Tampoco quiere decir que la empresa se vuelva paternalista y arreglé los problemas de sus colaboradores, pero si mejorar sus condiciones y ser más flexibles para que ellos logren sus propósitos familiares y personales, sean más felices y estén satisfechos con su vida. Además de comentar que la pandemia ha logrado demostrar que es posible trabajar con más flexibilidad.

Además es importante considerar las encuestas de clima laboral y trabajar en acciones que respondan a mejorarlo. Algunas empresas lo hacen por requisitos, pero se estancan en la búsqueda de acciones e implementar mejoras.

Algunos piensan que quieren encontrar ese lugar que les permita un equilibrio personal y de lo contrario planifican crear sus propios emprendimientos.