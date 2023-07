¿Por qué duelen los riñones?: causas, tratamiento y remedios caseros para quitar el dolor

Además, se encargan de la filtración y eliminación de los desechos producidos durante la transformación de los alimentos, los medicamentos y sustancias perjudiciales. Regulan la presión arterial y secreción de ciertas hormonas.

“Cada uno de los riñones está formado por aproximadamente un millón de unidades de filtración llamadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro, llamado glomérulo, y un túbulo. Las nefronas funcionan a través de un proceso de dos pasos: el glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre y elimina los desechos”, explican los Institutos Nacionales de Salud (NIH) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

¿Por qué duelen los riñones?

Las causas del dolor de riñón pueden ser varias, como una infección urinaria que está provocada por alguna bacteria. En este caso el dolor también puede presentarse al orinar.

Infecciones en el propio riñón, llamada pielonefritis; cálculos renales, litiasis renal (cálculos en el aparato urinario) y golpes en el área en donde se encuentran estos órganos. Además, la deshidratación y el cáncer de riñón causan molestias.

“El dolor renal se ubica en el área posterior de la espalda, en los costados. Puede ser un dolor pulsátil, que va agudizándose cuando presionamos en esta área. Es común que se confunda con el dolor muscular, que puede tener causas muy diferentes”, indica Danny Gómez, jefe del servicio de hemodiálisis de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) sede de Escuintla.

El profesional agrega que el dolor renal y el muscular son muy difíciles de diferenciar. Sin embargo, se puede tomar de referencia que los riñones dolerán en la parte alta de la espalda y la molestia va apareciendo paulatinamente. Mientras que el dolor muscular aparecerá por algún golpe o mal movimiento.

Tratamiento

No existe un tratamiento específico para el dolor de riñones, ya que dependerá de las causas, por ello es importante distinguir primero entre el dolor renal y dolor muscular.

Lo ideal es que, si siente el dolor en la espalda por más de un día, visite a un médico para que sea este quien determine la causa. El especialista podría realizar exámenes de orina y pruebas de imagen con ultrasonido o tomo grafías para determinar la causa del dolor renal.

Cómo quitar el dolor de riñón

El dolor renal puede disminuir con el cambio de hábitos, como incluir una alimentación saludable y mantenerse hidratado; también visitar regularmente al médico para apostarle a la medicina preventiva e identificar alguna enfermedad en sus primeras fases y así evitar complicaciones.

María José Ovalle, terapeuta en medicina natural y coaching en salud holística, recomienda que ante el dolor de riñones no tomar analgésicos ya que el medicamento va directo a los riñones y puede causar problemas más severos (a menos que el fármaco sea recetado por el médico); tomar suficiente agua, no aguantar el deseo de orinar, no consumir café, azúcar y alimentos procesados, y evitar el consumo de espinaca, frutos secos, remolacha y alimentos fritos.

Remedios caseros para el dolor de riñones

Acompañado de un tratamiento médico, el dolor de riñones puede disminuir con remedios caseros y naturales como: