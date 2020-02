Psicomotricidad infantil: cómo trabajarla desde casa

Es importante estar presentes en el desarrollo de los hijos. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Las primeras etapas de la vida son esenciales para un buen desarrollo. Uno de los elementos que los padres deben trabajar es la psicomotricidad, es decir, la coordinación de los movimientos amplios (gruesa) y de aquellos que necesitan mayor precisión (fina), dice Yoshy Martínez, maestra de educación inicial.

“La fina se encarga del contacto de mano, como tomar un crayón, y la gruesa abarca el área motora del niño, como caminar”, explica Andrea Arriaga, maestra de educación inicial de Tykes Preschool.

Par la experta, los padres deben potenciar las capacidades del menor para mejorar su aprendizaje en adelante. “Es importante empezar desde la edad temprana, de 0 a 3 años, y observar con atención los movimientos, que su hijo camine correctamente, si empezó gateando o no. Esto va relacionado con el crecimiento de las estructuras y el desarrollo”, indica.

Martínez recomienda que compare lo avances de sus hijos con el de otros niños. Si nota algún comportamiento fuera de lo regular, investigue si se trata de alguna dificultad física, de falta de atención o de algún padecimiento de la vista. “Observe sus actos antes de presionarlos o frustrarlos”, agrega.

Por qué es importante trabajarla en la niñez

Aunque hay quienes ingresan a sus hijos a los centros educativos a partir de los 3 años, Arriaga aconseja que sea antes, de ser posible, pues se les proporciona herramientas adecuadas a su edad para desarrollar una buena calidad fisiomotora. “Se trabajan las emociones, cómo comunicarse e interactuar con otros niños”, dice.

Martínez añade que eta es una oportunidad para estimularlos y tratar las dificultades a tiempo. También se trata de una preparación previa a la escritura, la lectura y la escucha de instrucciones.

Actividades para realizar en casa

Existen diferentes ejercicios que podemos efectuar con nuestros hijos desde casa. Para ello, Arriaga recomienda que cuenta con material manipulativo que pueda utilizar todos los días como granos de frijol, pasta cruda y plasticina, que permiten desarrollar la psicomotricidad fina.

“Que el niño inserte cualquier objeto dentro de la pasta para desarrollar el movimiento de pinza. En un futuro, podrá cortar con tijeras. Indíquele que los materiales no se comen y explíquele que es para su aprendizaje”, dice la experta.

Otro ejercicio de precisión y coordinación es la de tomar pequeños granos y clasificarlos en grupos homogéneos. “También puede trazar un dibujo sobre una hoja y que su niño coloque los granos sin salirse de la línea”, dice Martínez.

Para trabajar la psicomotricidad gruesa, si no cuenta con espacios amplios, puede colocar una alfombra y hacer rodar una pelota a una distancia no muy lejana para que su hijo no tenga miedo y que tenga una conexión con sus padres.

Dentro de casa también puede hacerlo partícipe de tareas como llevar cosas, pasar los platos de la cocina a la mesa y hacer algunos “favores”. Coloque masking tape par que salte de un lado a otro y así aprenda a coordinar sus movimientos. Si es posible, salga con el niño a un parque, caminen y monten bicicleta.

Canta Maestra ofrece, en su canal de YouTube, canciones útiles para desarrollar la motricidad gruesa:

En una información proporcionada por Play-Doh, la psicóloga Eileen Menegazo, indica que la plasticina, además de ser un juego divertido, permite el desarrollo de muchas habilidades en los niños como la creatividad, la motricidad fina, la concentración y la estimulación de la parte sensorial.

Recuerde que lo ideal es que los niños vean la presencia de sus padres en casa. De no ser posible, lo recomendable es que la persona encargada cuente con el material manipulativo a su alcance y que pueda reforzar estas áreas en los menores.