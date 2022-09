¿Qué beneficios tiene participar en un club de lectura en línea?

Pero, también la lectura puede convertirse en una actividad compartida y con frecuencia se desarrollan grupos o clubes de lectura que son coordinados por un facilitador, quien establece una agenda y guía la discusión y otras actividades entorno a la temática. Con regularidad esta experiencia se daba de manera presencial, pero a raíz de la pandemia, se han abierto opciones en línea, así como en formato híbrido.

Las personas pueden unirse con otros no solo en Guatemala sino en otros países para discutir sobre un libro en común. Una manera también de intercambio de culturas y pensamientos.

“Leer una oportunidad para conocerse”

En el espíritu de llevar la lectura a otro nivel, la guatemalteca Ana María Aldana, ha creado 30 Libros, un espacio dedicado a la lectura como una herramienta para el crecimiento y transformación personal. Esta comunidad crece cada día y actualmente coordina tres clubes de lectura en el que participan cerca de un centenar de personas.

El primer club que nació está dedicado a leer libros de crecimiento personal y autoayuda. “La pandemia nos lleva más a cuidar la salud mental, a los altos índices de soledad que se están experimentando y a los niveles de ansiedad y depresión, así que llegamos a desarrollar este concepto para encontrar en libros un pequeño antídoto para estas situaciones”. En este club se enfocan en una habilidad específica para ir aprendiendo de libros de diferentes autores nacionales e internacionales, agrega.

También se tiene un club de libros de ficción para enfocarse en una historia que lleve a vivir una aventura y entretenimiento. En este grupo se leen novelas de suspenso, comics y otros. Además, Aldana ha abierto un nuevo espacio para lecturas en inglés y así mejorar la habilidad de un segundo idioma.

La guatemalteca comparte que ella como muchos guatemaltecos no creció en un entorno cercano a los libros y tenía la creencia de que leer no era para ella. “Luego tuve una situación personal donde me enfrenté a no saber qué hacer y a quién recurrir y llegué a mi primer libro y así empecé a aprender sobre mí misma, comportamientos, emociones y eso me llevó a acercarme a la lectura”, dice.

Durante la pandemia ella se encontraba en Francia en un país donde las restricciones eran fuertes, el espacio donde vivía era pequeño y se tenía permiso para salir solo en cierto perímetro y otras condiciones que afectaban emocionalmente, describe, así empezó el primer intento de hacer un club de lectura virtual para estar cerca de las personas, pero terminó convirtiéndose en un podcast que trabajó con una amiga mexicana.

En 2021 llega a Madrid, España en el Día del Libro, el 23 de abril… “veo como los libros eran una fiesta y vuelvo a conectar con el momento en que encontré respuestas en los libros e intenté de nuevo crear algo, ahí nace 30 libros, para motivar a la gente que leyera conmigo“, recuerda.

En sus redes empezó a hacer dinámicas para la lectura, en ocasiones invitó a sus seguidores a leer una sola página y esto les emocionaba a querer conocer más. Esto evolucionó al punto de convertirse en una comunidad, se unieron guatemaltecos residentes en otros países y se volvió un movimiento donde se tienen talleres, convivencia con autores, entre otras actividades.

En Instagram tiene 10 mil seguidores. Su blog se convirtió en una página web para que las personas se inscribieran, empezó a hacer colaboraciones con escritores y lanzó su primer diario para lectura, es decir un recurso para organizar cómo leer.

“Me di cuenta que lo digital funciona, pero las personas también se necesita algo físico, donde escribir y así creamos herramientas y un journal (diario) para que los lectores registren sus ejercicios”, agrega Aldana. Ha organizado eventos presenciales.

“Quiero que siga creciendo la comunidad lectora y que los autores pongan sus ojos en nuestro país desde una perspectiva más positiva”, concluye.

Más espacios en línea

En Guatemala existen otros esfuerzos por llevar la lectura a otros niveles a través de esta dinámica de club de lectura. Aquí algunas opciones disponibles en modalidad virtual.

Leer es viajar

La Academia Guatemalteca Rotaria de Artes y Letras, una agrupación de Rotary busca cultivar actividades artísticas y literarias en Guatemala. Con un mes de antelación dicen qué libro se leerá y luego se tiene una reunión virtual en la que se han tenido invitados especiales y expertos. Para conocer los detalles ingrese al Facebook: AGRAL2021.

En Sophos

Actualmente la página de www.sophosenlinea.com tiene disponibles diferentes clubes en la modalidad presencial y también virtual. Estos espacios buscan aumentar el placer de la lectura, así como el servir de apoyo y estímulo para leer obras y autores variados, representativos de diversas tendencias artísticas e intelectuales, clásicas y contemporáneas. Cada club se propone un tema definido.

Nueva Acrópolis

Esta organización internacional que trabaja en la evolución individual y colectiva cuenta con un club de lectura en modalidad híbrida. Este año los participantes han leído La divina comedia, Siddhartha y obras de William Shakespeare, entre otras. Para más información ingrese a www.nuevaacropolis.org.gt.

Club de lectura con María José Navia

Un curso de la Universidad Pontificia Católica de Chile con la escritora María José Navia. María José comparte sus ideas e impresiones sobre un libro distinto cada mes, dejando un espacio al final de la sesión para que los asistentes compartan sus opiniones sobre el tema. Ingrese al link guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/club-online.