¿Qué es el síndrome de túnel del carpo?

La presión normal dentro del túnel es de 32 mmHg, pero se puede ver aumentada en flexión máxima de la muñeca, así como con movimientos repetitivos o vibraciones frecuentes, que pueden causar compresión por aumento del contenido del túnel.

Es más frecuente en mujeres en relación 7:1 entre los 35 y 70 años, muy frecuente en las amas de casa o personas que realizan movimientos repetitivos, torsiones forzadas con manos y muñecas.

Los síntomas suelen ser bilaterales en el 50% de los casos. El inicio de los síntomas suele ser por las noches y en las mañanas.

Los síntomas más frecuentes son hormigueos, adormecimiento regularmente en el pulgar, índice y dedo medio, así como pérdida de fuerza.

Ocasionalmente, puede ser causado por problemas en cuanto a la columna cervical, por lo que se deberá descartar clínicamente. El diagnóstico se realiza con algunas pruebas clínicas, así como algunos estudios diagnósticos como el electromiograma.

Posibles causas

Inflamatorias (tendinitis o infecciones).

Traumas (fracturas o luxaciones de la muñeca).

Anomalías anatómicas: engrosamiento del retináculo. Anomalías óseas, musculares y vasculares.

Factores externos: que aumentan el volumen dentro del túnel por fuera o dentro del nervio. Estos son las condiciones que alteran el equilibrio de los fluidos del cuerpo, por ejemplo: embarazo, menopausia, obesidad, insuficiencia renal, hipotiroidismo e insuficiencia cardíaca.

Factores internos: son los que aumentan el contenido o el volumen dentro del túnel del carpo como por ejemplo lesiones ocupativas, aneurismas o tumores de cualquier índole.

Factores neuropáticos: diabetes y alcoholismo.

Movimientos repetitivos y forzados, así como vibraciones constantes en la mano y muñeca.

Recomendaciones del médico

Inmovilización con férulas nocturnas. Inmovilizar la muñeca con leve flexión de la muñeca ayudará a desinflamar estructuras que se encuentran alrededor o en el túnel del carpo

Usar termoterapia: inmersión en agua caliente a tolerancia de la mano afectada por 15 minutos, al menos tres veces al día ayudará a relajar los músculos del antebrazo.

Evitar la flexo-extensión forzada de la muñeca evitando las actividades que incrementan el dolor.

En amas de casa o personas que realicen movimiento de torsión es recomendable evitar movimientos de rotación externa intensa de la muñeca (exprimir, barrer, escribir con la muñeca en flexión).

Mejorar la postura de las muñecas evitando tenerlas flexionadas, ajustando la altura de la silla para tener las muñecas en una posición neutra.

Terapia física. Realizar ejercicios en los cuales sus tendones y músculos se movilizan ayuda a liberar algunas adherencias, así como a disminuir la inflamación.

Puede consultar con su médico traumatólogo si es conveniente realizar alguna infiltración con corticoesteroides.

Algunos medicamentos como los antiinflamatorios y analgésicos podrían ayudar con los síntomas. El uso de vitamina C es muy recomendado en esta patología.

Si todos estos consejos de tratamiento conservador no son efectivos, recomiendo ser evaluado por un especialista y valorar si es candidato para un procedimiento quirúrgico. Es importante saber que el tratamiento quirúrgico es preventivo más no curativo. Eso quiere decir que ayudará a que su cuadro no siga progresando. Sin embargo, algunos síntomas pueden persistir.

